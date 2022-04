Nördlingen

vor 50 Min.

Commerzbank investiert in Filiale in Nördlingen

Mirjana Bay, Marktbereichsleiterin für die Commerzbank-Filialen in Nördlingen und Aalen, und Wolfgang Hahn, verantwortlich für das Geschäft mit Selbstständigen.

Plus Das Geschäftsjahr für die Commerzbank in Nördlingen lief besser als erwartet. Immer mehr Menschen beabsichtigen ihr Geld nachhaltig an der Börse anzulegen.

Von Verena Mörzl

Die Commerzbank Nördlingen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Standort in Nördlingen soll weiter erhalten bleiben, die Commerzbank investiert sogar in die Räume am Rübenmarkt. Auf Wachstumskurs sind nachhaltige Wertpapiere und Baufinanzierungen. Selbst die werden jetzt "grün". Die Bank führt den Erfolg mitunter auf den Umstrukturierungsprozess zurück.

