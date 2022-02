Corona: Allgemeinverfügung für "Spaziergänge" in Nördlingen wird verlängert

Das Landratsamt hat die Auflagen für sogenannte "Spaziergänge" in Nördlingen verlängert. Die Behörde weist auf die Maskenpflicht in Bezug auf Trillerpfeifen hin.

Mit einer weiteren Allgemeinverfügung vom 23. Februar ist die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Donau-Ries vom 10. Februar verlängert worden, wie die Behörde in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Die Beschränkungen für die jeweils montags und freitags in Nördlingen stattfindenden, nicht angemeldeten öffentlichen Versammlungen ohne Veranstalter oder Versammlungsleiter gegen die Corona-Regelungen und/oder Corona-Schutzimpfungen wurde bis zum 9. März verlängert.

Die Verlängerung sei aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich, da sich die Infektionslage im Landkreis Donau-Ries in den vergangenen Tagen nochmals deutlich verschärft hat und eine schnelle Entspannung der Lage im Landkreis wie auch in den übrigen Teilen Bayerns trotz Rückgangs der Infektionszahlen auf Bundesebene aktuell noch nicht in Sicht ist, teilte das Landratsamt mit. Am vergangenen Mittwoch hatte der Landkreis die höchste Inzidenz in ganz Deutschland.

Corona-Märsche: Trillerpfeifen kein Grund, Maske nicht zu tragen

Im Zuge der Verlängerung wurde auch die Anordnung der Pflicht zum durchgängigen Tragen einer (FFP2-)Maske nochmals konkretisiert, heißt es.

In der Allgemeinverfügung heißt es dazu, dass die "Verwendung von Trillerpfeifen sowie der Konsum mitgebrachter Speisen und Getränke sowie das Rauchen keine zulässigen Gründe für Ausnahmen von der Pflicht zum durchgängigen Tragen einer (FFP2-)Maske sind. Letztere beiden Tätigkeiten werden nach Feststellung der Polizei aufgrund konkreter Erfahrungen bei Kontrollen bewusst zur Umgehung der Maskenpflicht ausgeübt", heißt es in der Allgemeinverfügung.

Corona-Märsche in Nördlingen: Auch keine Trillerpfeife unter der Maske

Das Verwenden von Trillerpfeifen sei kein Ausdruck der Ausübung des Versammlungsrechts. Zwar ergebe sich aus dem Grundrecht auch das Recht auf Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit. Doch da die Märsche einen bundesweiten Bekanntheitsgrad erreicht und sich in Nördlingen etabliert hätten, bedürfe es dafür keiner zusätzlichen akustischen Hilfsmittel.

Auch die Verwendung von Trillerpfeifen unter der Maske werde als unzulässig erachtet, da dadurch ein korrektes Tragen nicht mehr gewährleistet sei und die Schutzwirkung verringert werde. (AZ)