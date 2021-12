Corona-Protest: Spaziergänger müssen in Nördlingen FFP2-Masken tragen

In Nördlingen soll es am 27. Dezember wieder einen Marsch gegen Corona-Impfung und politischen Maßnahmen geben. Für die Aktion gelten besondere Vorschriften.

Rund 800 Menschen sind am vergangenen Freitag durch die Nördlinger Innenstadt gezogen - aus Protest gegen die Corona-Impfung und die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Am kommenden Freitag ist Heilig Abend, der nächste sogenannte Lichterspaziergang soll laut den Erkenntnissen der Polizei am Montag, 27. Dezember, stattfinden. Und die Behörden reagieren: Das Landratsamt Donau-Ries erlässt wieder eine Allgemeinverfügung.

Die Behörde teilt mit, dass es sich bei den Märschen zwar um grundsätzlich zulässige Versammlungen im Sinne des Grundgesetzes handle. Allerdings unterliegen sie dem bayerischen Versammlungsgesetz und der 15. bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung: "So hat, wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel veranstalten will, dies der zuständigen Behörde grundsätzlich spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe anzuzeigen und den Namen des Veranstalters sowie gegebenenfalls des Leiters der Versammlung zu benennen." Wie berichtet, war das vor dem vergangenen Freitag nicht geschehen. Stattdessen wurden bei diesem Termin kleine Zettel verteilt, auf denen zu einem erneuten Spaziergang am 27. Dezember aufgerufen wurde.

54 Bilder Rund 800 Menschen ziehen in zwei Protestzügen durch Nördlingen Foto: Jochen Aumann

Hintergrund einer solchen Anmeldung ist, dass die Behörden Auflagen anordnen können, die zur Vermeidung einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Versammlung dienen. In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Wer als Veranstalter eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel ohne vorherige Anzeige durchführt, handelt ordnungswidrig." Aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse aus den vorangehenden Versammlungen beziehungsweise der Nichteinhaltung des gebotenen Abstands von 1,50 Meter, sehen sich das Landratsamt als Versammlungsbehörde, die Polizei und die Stadt Nördlingen veranlasst, durch den Erlass einer Allgemeinverfügung Auflagen gegenüber den Teilnehmern des Spaziergangs anzuordnen: Sie müssen eine FFP2-Maske tragen.

Verfügung gilt von 19 bis 20.30 Uhr im Stadtbereich von Nördlingen

Alle Teilnehmer des Spaziergangs müssen in dieser Zeit eine FFP2-Maske tragen. Dadurch wollen die Behörden das Infektionsrisiko auf ein vertretbares Maß beschränken - gerade angesichts der örtlichen Verhältnisse, die eine Einhaltung des gesetzlichen Mindestabstands nicht durchgängig zulassen. Die Allgemeinverfügung gilt von 19 bis 20.30 Uhr für den Stadtbereich von Nördlingen.

Trotz leicht rückläufiger Zahlen sei das Infektionsgeschehen und die daraus resultierende Belastung der Krankenhäuser nach wie vor auf einem kritisch hohen Niveau, so das Landratsamt weiter: "Insbesondere auch vor dem Hintergrund der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante ist daher für ein leichtfertiges Verhalten gerade in den ungeimpften Teilen der Bevölkerung keinerlei Raum." Die Anordnung einer Maskenpflicht mit Ausnahmen für bestimmte Personengruppen sei das mildeste Mittel und auch im Hinblick auf das hohe Gut der Versammlungsfreiheit verhältnismäßig.

Landratsamt behält sich Verbot für kommende Märsche vor

Das Landratsamt teilt weiter mit, dass es sich für kommende Märsche Verschärfungen bis hin zu einem Verbot vorbehalte: "Des Weiteren wäre es für alle Beteiligten zielführend, wenn entsprechende Aufrufe künftig nicht mehr aus der Anonymität heraus erfolgen würden, sondern aus dem Kreis der Initiatoren ein verantwortlicher Ansprechpartner benannt würde, mit dem in Zukunft – wie bei vielen anderen Versammlungen gängige und gute Praxis – in konstruktivem Zusammenwirken mit den Behörden entsprechende Veranstaltungen im Vorfeld abgestimmt werden könnten." (AZ)