Corona-"Spaziergänge": Erneute Allgemeinverfügung erlassen

Die Corona-"Spaziergänge" in Nördlingen werden reglementiert. Bei kurzfristigen Änderungen von Tag und Uhrzeit lässt sich die Allgemeinverfügung ausweiten.

Das Landratsamt Donau-Ries erlässt erneut eine Allgemeinverfügung zur Regelung von "Spaziergängen" in Nördlingen, wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird. Laut polizeilichen Recherchen werden über die sozialen Medien, insbesondere über einschlägige Chatgruppen in Messenger-Diensten, für Freitag, 7. Januar, und für Montag, 10. Januar, weitere unangemeldete Märsche in Nördlingen angekündigt.

Wie inzwischen auch das bayerische Innenministerium bestätigt hat, stellen sogenannte "Spaziergänge" entgegen ihrer Bezeichnung Versammlungen im Sinne des Bayerischen Versammlungsgesetzes und der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dar und unterliegen den dortigen Regelungen. Das Landratsamt Donau-Ries erlässt daher – wie bereits in den vorausgegangenen Wochen – auch für diese beiden geplanten Versammlungen eine entsprechende Allgemeinverfügung.

Allgemeinverfügung in Nördlingen zählt auch für kleine Gruppen

Die darin getroffenen Anordnungen umfassen wiederum die örtliche und zeitliche Beschränkung der Versammlungen sowie die Verpflichtung zum Tragen einer (FFP2-)Maske. Zudem werde klargestellt, dass die Beschränkungen der Allgemeinverfügung auch dann Anwendung finden, wenn sich die Teilnehmer auf mehrere kleinere Gruppen aufteilen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass bei Verstößen gegen die Anordnungen der Allgemeinverfügung nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz Bußgelder in Höhe von bis zu 3000 Euro drohen.

In der Allgemeinverfügung wird zudem auf eine mögliche kurzfristige Änderung von Tag oder Uhrzeit der Versammlungen hingewiesen. Diese diene erkennbar ausschließlich dem Zweck, die Beschränkungen der Allgemeinverfügung zu umgehen beziehungsweise den Behörden die Möglichkeit zu nehmen, eine angepasste Allgemeinverfügung zu erlassen. Solche Entziehungsversuche seien unter keinem Gesichtspunkt schutzwürdig. "Das Landratsamt behält sich jedoch ausdrücklich vor, die Erstreckung auf Ersatzversammlungen auch auf deutlich längere Zeiträume auszudehnen, sollten sich entsprechende Entziehungsversuche häufen bzw. verstetigen." (AZ)

