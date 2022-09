Corona-"Spaziergänger" wird wegen Telefon-Attest verurteilt

Ein 68-jähriger Rentner zeigt auf einer Demonstration gegen die Corona-Politik ein Attest eines Hamburger Arztes, den er nie getroffen hat. Diesmal entscheidet das Gericht anders.

Unter den rund 500 Teilnehmern eines Corona-Protestzugs Ende Dezember in Nördlingen befand sich eine Familie aus Wallerstein, die aufgrund von Attesten ohne vorgeschriebene FFP2-Maske unterwegs war. Die Atteste waren unrichtig, da der Arzt aus Hamburg, welcher der Querdenker-Szene zugerechnet wird, die vier Familienmitglieder nicht persönlich untersucht und keine Diagnosen vermerkt hatte. Die Schwiegertochter der Familie stand bereits vergangene Woche in Nördlingen vor Gericht wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse und wurde freigesprochen. Am Dienstag war nun der 68-jährige Senior der Familie wegen desselben Tatvorwurfs angeklagt – und wurde verurteilt. Er hatte ebenso gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt und war ohne Verteidiger erschienen.

Ohne Maske in der Reimlinger Straße von der Polizei kontrolliert

Wie im Fall der Schwiegertochter war er am 27. Dezember in der Reimlinger Straße ohne Maske unterwegs, als er von einem Polizisten kontrolliert wurde, woraufhin er ein vom Hamburger Internisten Dr. Walter Weber ausgestelltes unrichtiges Attest vorwies. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erhob vor Kurzem Anklage gegen den Arzt, da er bewusst seine Stellung als Arzt in 47 Fällen missbraucht habe, um mit seinen Gefälligkeitsattesten die gesetzlichen Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu unterlaufen.

Der Senior aus Wallerstein, der einen Schwerbehindertenausweis mit einem Behinderungsgrad von 50 hat, äußerte sich zu dem Vorwurf: Er sei schwer lungenkrank. Während seiner Berufsausübung als Heizungsbauer habe er eine Zinkvergiftung erlitten, 14 Jahre habe er damit noch weitergearbeitet, bevor er mit 60 Jahren vorzeitig in Rente gegangen sei. An mehreren medizinischen Rehas habe er bereits teilgenommen. Er habe ein kleines Lungenvolumen, leide an Schwindelanfällen und sei kurzatmig, wenn er sich anstrengen müsse. Mit der medizinischen Maske komme er klar, sagte er, aber mit der FFP2-Maske bekomme er keine Luft. Die Telefonnummer von Dr. Weber habe er von seiner Schwiegertochter erhalten und zweimal mit dem Arzt telefoniert, insgesamt circa 45 Minuten, und ihm die Beschwerden seiner schweren Lungenkrankheit geschildert. Daraufhin habe er das Attest per Post erhalten.

Hausarzt wurde nicht wegen des Attestes konsultiert

Den Namen seines hiesigen Hausarztes wollte der Angeklagte nicht nennen, diesen konsultierte er wegen eines Attestes erst gar nicht. „Ich bin gar nicht rein, weil ich wusste, dass er das nicht macht“, sagte er. Weshalb ihm sein Hausarzt kein Attest ausstellen wollte, wusste der Angeklagte nicht. Andererseits muss ein Vertrauensverhältnis zu dem Hausarzt bestanden haben, worauf Staatsanwalt Lukas Peltsarszky in seinem Plädoyer hinwies, denn der Hausarzt hatte sich für die Frühverrentung des Angeklagten eingesetzt. Der Staatsanwalt wertete es negativ, dass der Angeklagte wusste, dass er von seinem Hausarzt kein Attest erhalte. Wegen der nicht stattgefundenen medizinischen Untersuchung des Hamburger Arztes sei das Attest schlicht unrichtig, weshalb der Staatsanwalt eine Strafbarkeit gegeben sah. Er forderte eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen.

Zu 120 Tagessätzen verurteilt

Richterin Emilia Berkovic folgte der Auffassung des Staatsanwalts und verurteilte den Angeklagten zu 120 Tagessätzen à 40 Euro. Sie war überzeugt, dass er Dr. Weber nur kontaktiert hatte, um ein Attest ohne Untersuchung zu erhalten. Völlig unverständlich war für die Richterin auch, weshalb die Patientenakte des Hausarztes nicht herangezogen wurde, der die Lungenkrankheit schließlich gut kenne. Sie wies darauf hin, dass die fehlende Maske eine Tat zulasten der Allgemeinheit sei, da die allgemeine Gesundheitsgefahr dadurch steige. Der Verurteilte kündigte bereits Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Lesen Sie dazu auch

Die Schwiegertochter war vergangene Woche freigesprochen worden, weil das Gericht zu der Auffassung gelangt war, dass man es von einer Hausfrau nicht erwarten könne, ein unrichtiges, von einem Arzt ausgestelltes Attest zu erkennen. Für Richterin Berkovic war das nicht entscheidend.