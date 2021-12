Nördlingen

14:21 Uhr

Corona-Spaziergang: In der Nördlinger Altstadt gelten ab Freitag neue Regeln

Plus An zwei Freitagen folgen hunderte Menschen dem Aufruf, zum Corona-Spaziergang nach Nördlingen zu kommen. Der Nördlinger OB David Wittner fordert, die Veranstaltung anzumelden. Es gelten neue Regeln.

Von Verena Mörzl

Schon zwei Freitage in Folge finden in der Nördlinger Innenstadt Corona-Proteste statt, die nicht offiziell angemeldet sind. Die Corona-Spaziergänge ziehen mehrere hundert Menschen an, die singend und mit brennenden Kerzen in der Hand um das Rathaus ziehen. Wegen der Vielzahl an Menschen arbeitet die Stadt Nördlingen an einer neuen Allgemeinverfügung für die Altstadt. Diese sieht strengere Corona-Schutzmaßnahmen vor. Oberbürgermeister David Wittner sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: "Es spricht nichts gegen friedlichen Protest, dann aber in einer geordneten Demonstrationsform unter den gültigen Regeln." Er appelliert eindringlich an die Organisatoren und warnt vor einer bedenklichen Entwicklung.

