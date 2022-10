Nördlingen

06:30 Uhr

Corona und Preiserhöhungen: Damit kämpft das Stiftungskrankenhaus

Am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen wird investiert. Unter anderem soll ein zweiter Herzkathetermessplatz gebaut werden.

Plus gKU-Chef Busse wird im Stadtrat deutlich: Wenn sich Strukturen nicht ändern, werde man 2023 nicht wirtschaftlich arbeiten können. Schon dieses Jahr gibt es ein Defizit.

Corona stellte die Kliniken im Landkreis Donau-Ries bereits im Sommer vor Herausforderungen: In Nördlingen mussten Operationen abgesagt werden, in Donauwörth fiel fast das gesamte Küchenpersonal aus. Wie der Vorstandsvorsitzende der Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime (gKU), Jürgen Busse, in der Sitzung des Stadtrats sagte, hätte man ohne den Küchenchef aus Nördlingen "zumachen" müssen. Drei Wochen lang habe man in der Donau-Ries-Klinik nur ein Essen anbieten können: "Die Patienten haben aber vollstes Verständnis gezeigt." Jetzt, im Herbst, ist nicht nur die Pandemie eine Herausforderung.

