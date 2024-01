CSU: "Keine Chance, an Demo mitzumachen"

Ortsvorsitzender Steffen Höhn betont, man sei nicht als Kooperationspartner angefragt worden. Obwohl man sich klar gegen Rechtsextremismus positioniere.

Verwundert ist CSU-Ortsvorsitzender Steffen Höhn über das, was er am Mittwoch in unserer Zeitung gelesen hat. Denn dort stand ein Bericht über eine Demo unter dem Motto "Alle zusammen. Für Demokratie und Vielfalt", die am kommenden Sonntag, 4. Februar, um 14 Uhr in Nördlingen vor dem Rathaus beginnen soll. Zahlreiche Kooperationspartner beteiligen sich an der Veranstaltung, alle demokratischen Parteien seien eingeladen worden, hieß es. Höhn sagt aber: "Wir wurden als Christsoziale im Gegensatz zu den anderen Organisationen nicht gefragt, ob wir uns als Kooperationspartner beteiligen wollen. Wir hatten keine Chance, mitzumachen."

Höhn versteht die Organisatoren in diesem Punkt nicht, schließlich sei die CSU nicht nur die größte demokratische Gruppierung in ganz Bayern, sondern habe sich auch seit ihrer Gründung immer klar gegen Rechtsextremismus positioniert. "Ich finde es nicht gut, dass solch eine Veranstaltung für parteipolitische Interessen genützt wird", sagt Höhn. Zwar gebe es mittlerweile eine Einladung an CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange, an der Demo teilzunehmen. Höhn sagt dennoch: "Ich finde es schade, dass da Unterschiede gemacht werden."

Veranstalter der Demo am Sonntag ist das Bündnis für Demokratie und Vielfalt, ein loser Zusammenschluss von Grüne-Jugend, Jusos, Solid (die Jugendorganisation der Linken) und den Jungen Liberalen, zudem sind auch die Grünen selbst mit dabei. Zu den zahlreichen Kooperationspartnern zählen unter anderem die ÖDP und die PWG Nördlingen, aber auch die evangelische Kirchengemeinde.