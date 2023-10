Nördlingen

vor 38 Min.

CSU: Kita-Gebühren könnten um bis zu 110 Prozent steigen

Plus Die Fraktion fordert deshalb, dass die Stadt für jedes Kind einen Zuschuss bezahlt. Warum sie auf eine andere Gebührensteigerung kommt, als die Stadt.

Von Martina Bachmann

Eltern kleiner Kinder sollen in Nördlingen künftig mehr für Regel-, Krippen- und Hortplätze zahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasste in der vergangenen Woche der Haupt- und Finanzausschuss. Diese Gebührenerhöhung will die CSU-Fraktion allerdings abmildern. Der entsprechende Antrag wurde auch an unsere Redaktion gesandt.

Darin heißt es wörtlich: "Die im HFA (Haupt- und Finanzausschuss) am vergangenen Montag vorgestellte Gebührenerhöhung in den Kitas, Kindergärten und im Hort stellt für die Eltern eine enorme Belastung dar." Die CSU-Fraktion rechnet vor, dass die Gebühren für die Eltern tatsächlich um bis zu 110 Prozent steigen. Im Ausschuss dagegen war die Rede von 25 Prozent Erhöhung. Denn die Stadt hat bei ihrer Berechnung die Gebühren betrachtet, die sie erhebt, aber nicht die, die die Eltern tatsächlich bezahlen. Ein Beispiel: Wer bislang sein Kind drei bis vier Stunden im Regelkindergarten betreuen lässt, der muss laut der CSU aktuell 130 Euro, künftig 163 Euro bezahlen - was wiederum eine Erhöhung von rund 28 Prozent wäre.

