Dabei statt mittendrin: Daniela Recht kommentiert bei den Angels

Von der Spielerin zur Kommentatorin: Warum Daniela Recht seit fast 30 Jahren bei den Eigner Angels ist und wie sie zum Basketball kam.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal Daniela Recht von den Eigner Angels aus Nördlingen.

Auf den ersten Blick passt sie gut in den Verein: Daniela Recht ist groß gewachsen und kann sicher mit dem Basketball in ihrer Hand umgehen. Kein Wunder, sie war jahrelang als Spielerin im Team der Eigner Angels aktiv. Inzwischen hat sie die Seiten gewechselt und beobachtet das Team. Sie erzählt, warum sie dem Verein jahrelang treu blieb und wie es ist, als ehemalige Spielerin von außen auf das Spiel zu blicken.