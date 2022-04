Nördlingen

vor 8 Min.

Hallenbad, Wohnungen und mehr: Dafür gibt Nördlingen 2022 Geld aus

Plus Im Nördlinger Stadtrat geht es am Mittwochabend um die Finanzen. Die Stadt will vor allem in Baugrund investieren – und in ein Herzensprojekt vieler Bürger.

Von Martina Bachmann

Die Finanzen der Stadt Nördlingen sind am Mittwochabend Thema im Klösterle: Der Stadtrat entscheidet über den Haushalt 2022 und die Finanzplanung für die kommenden Jahre. In ihr sind viele wichtige Projekte enthalten – unter anderem ein langjähriger Herzenswunsch vieler Nördlinger.

