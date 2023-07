Nördlingen

Damenfahrrad am Weinmarkt in Nördlingen gestohlen

Nach einem Fahrraddiebstahl in Nördlingen nimmt die Polizei Hinweise zur Tat entgegen.

Eine Frau ist am Samstag in Nördlingen unterwegs. Als sie eine Stunde später weiterfahren will, ist ihr Fahrrad verschwunden.

Die Polizei meldet einen Fahrraddiebstahl am Samstag in Nördlingen. Eine Frau stellte den Angaben zufolge gegen 18 Uhr ihr Damenfahrrad unversperrt vor einem Geschäft am Weinmarkt ab. Eine Stunde später, als sie zurückkehrte, war das Fahrrad weg. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

