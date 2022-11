Dance Masters: Eine getanzte irische Liebesgeschichte

Plus Wer irischen Stepptanz sehen wollte, war im Stadtsaal Klösterle genau richtig: Sie sahen geballte Energie mit leichtfüßiger Tanzleidenschaft.

Man kann sich der Faszination nicht entziehen, wenn zwölf Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne ihre "Jig Shoes" genannten Tanzschuhe exakt im Rhythmus auf die Bühne knallen. Da kommt geballte Energie rüber, gepaart mit furioser leichtfüßiger Tanzleidenschaft.