"Dance meets Art" am 18. Dezember zum letzten Mal dieses Jahr

Tanz- trifft Haarkunst: Am vierten Advent lädt Barbara Lins mit ihrem Tanzraum-Projekt "Dance meets Art" in ein Nördlinger Haarstudio ein.

Das Tanzprojekt des Tanzraums – "Dance meets Art" – geht im Dezember in seine letzte Runde. Seit den Sommerferien verbindet Barbara Lins in ihrem Tanzstudio durch Workshops und Kurse den Tanz mit den verschiedenen Kunstformen wie Fotografie, Literatur und bildender Kunst. Die Nachwuchscompany des Tanzraums, die ebenfalls in diese Förderung hineingenommen wurde, traf sich in ihrer letzten Phase unter dem Motto "Dance meets Hair-Art".

Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Auseinandersetzung ist die Frage, auf was der Begriff "Hair-Art" alles verweist. Nämlich auf eine dem Beruf zugrunde liegende Kunst, mit Haaren umzugehen, mit Haarverlängerung beziehungsweise -verdichtung zu begeistern, Schnitttechniken, Farbberatung und unterschiedliche Färbe- oder Strähnen-Methoden anzuwenden. Gerade in der Vorweihnachtszeit wird diese Haarkunst von vielen in Anspruch genommen, um an den Feiertagen zu glänzen.

Freier Eintritt für "Dance meets Art" am 18. Dezember in Nördlingen

Oft begleitet von diversen Erwartungen und Ängsten, ob die neue Frisur bei den anderen gut ankommt. Unter Anleitung der Choreografin Barbara Lins entwickelten dazu die fünf Schülerinnen der Nachwuchscompany des Tanzraums eine eigene Bewegungssprache und begeben sich am 18. Dezember, dem vierten Advent, an den Ort eines Haarstudios in der Deininger Straße 9-11. Dort wird das experimentelle und tänzerische Ergebnis um 15, 16 und 17 Uhr bei freiem Eintritt präsentiert.

Wer eigene Erfahrung darin machen möchte, sich in Verbindung mit einer anderen Kunstsparte tanzend und gestaltend auszudrücken oder tanztechnisch geschult zu werden, kann dies bis Weihnachten ausprobieren. Teilnehmende mit und ohne Tanzvorkenntnisse, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich willkommen, in die Workshops, Angebote und Ergebnisse des Tanzraums hineinzuschnuppern. Das Projekt ist durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Programm "Neustart Kultur" und "Dis-Tanz-Start" des Dachverbandes Tanz Deutschland gefördert. Weitere Informationen gibt es unter tanzraum-ries.de, die Anmeldung erfolgt per Mail an buero@tanzraum-ries.de.