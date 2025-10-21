Dank für 25 Jahre engagierten Dienst

Im Rahmen eines festlichen Abendgottesdienstes in der Spitalkirche Nördlingen wurde Renate Issler für ihren langjährigen und vielfältigen kirchlichen Dienst geehrt. Dekan Frank Wagner würdigte das außergewöhnliche Engagement Isslers, die über 25 Jahre hinweg als Organistin in der Kirchengemeinde Nördlingen und im Dekanat Nördlingen tätig war. In Anerkennung ihrer Verdienste überreichte er ihr eine Urkunde sowie einen Blumenstrauß. Issler war nicht nur als Organistin aktiv, sondern brachte sich in vielen weiteren Bereichen des kirchlichen Lebens ein: Seit 2008 engagierte sie sich im Kartenhaus in St. Georg, leitete über viele Jahre hinweg den Kirchenchor in Wallerstein, sang 20 Jahre in der Kantorei St. Georg mit und unterstützte zudem 15 Jahre lang das Team des ökumenischen Friedensgebets. Renate Issler zeigt auch nach ihrer aktiven Dienstzeit Verbundenheit zur Kirchengemeinde: Das Jubiläumsgeld in Höhe von 350 Euro spendet sie zugunsten eines aktuellen innergemeindlichen Projekts in Nördlingen.

