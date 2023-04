Dank ihm ist der Rieskrater weltweit bekannt: Ein Nachruf auf Dieter Stöffler

Professor Dieter Stöffler ist gestorben. Er begleitete die Astronauten der Apollo-14-Mission im Ries. 1991 erhielt er den Ehrenbrief der Stadt Nördlingen.

Der Wissenschaftler und Ehrenbrief-Träger der Stadt Nördlingen, Professor Dieter Stöffler, ist tot. Er starb laut einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen bereits am 5. April im Alter von 83 Jahren. Oberbürgermeister David Wittner: "Wir sind zutiefst traurig über den Verlust von Professor Dieter Stöffler. Er war nicht nur ein herausragender Wissenschaftler, sondern auch ein sehr geschätzter Gast in unserer Stadt. Seine Verdienste für die Erforschung des Nördlinger Rieses und um das Rieskrater-Museum sind unvergessen und werden sein Vermächtnis in Nördlingen für immer prägen."

Stöffler, der 1991 mit dem Ehrenbrief der Stadt Nördlingen ausgezeichnet wurde, war eine Schlüsselfigur in der Impaktforschung der vergangenen Jahrzehnte. "Durch seine bahnbrechenden Forschungen und sein Engagement für die Erforschung des Nördlinger Rieses und das Rieskrater-Museum hat sich Professor Stöffler bleibende Verdienste erworben", so Wittner. Als anerkannter Experte auf dem Gebiet der Impaktforschung hat Stöffler zahlreiche wegweisende Studien veröffentlicht und international renommierte Auszeichnungen erhalten. Seine Arbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, das Verständnis für Impakte und die Auswirkungen von Meteoriteneinschlägen auf die Erde zu erweitern. Durch seine umfassenden Forschungen zum Nördlinger Ries wurde das Verständnis für Impaktprozesse und die geologischen Auswirkungen von Meteoriteneinschlägen erheblich erweitert. Er entdeckte die sogenannten planaren Deformationsstrukturen im Quarz ebenso wie das allgemeingültige Prinzip der "progressiven Stoßwellenmetamorphose".

Intensiv mit Erforschung des Nördlinger Ries beschäftigt

Seine wegweisenden Arbeiten haben nicht nur die wissenschaftliche Gemeinschaft beeinflusst, sondern auch das Interesse der Öffentlichkeit an der faszinierenden Welt der Impaktforschung geweckt. In 37 Publikationen hat er sich intensiv mit der Erforschung des Nördlinger Rieses beschäftigt. Diese wissenschaftliche Arbeit ebenso wie das "field training" mit den Astronauten des Apollo 14-Mondlandeunternehmens, an dem er maßgeblich beteiligt war, haben das Nördlinger Ries weltweit bekannt gemacht.

Besonders eng verknüpft sind seine Verdienste mit der Gründung des Rieskrater-Museums in Nördlingen, dessen Konzeption er entscheidend geprägt hat. Es zählt heute, ergänzt durch das maßgeblich auf seine Initiative zurückgehende Zentrum für Rieskrater- und Impaktforschung Nördlingen (ZERIN), zu den weltweit führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der Impaktforschung. "Durch seine Unterstützung ist es gelungen, ein in seiner Art einmaliges Museum zu etablieren, das Wissenschaftler ebenso wie Laien begeistert", so der Leiter des Rieskrater-Museums, Professor Stefan Hölzl.

Stöffler hat sich auch große Verdienste um den Geopark Ries erworben. So war er am ersten Entwicklungs-Workshop beteiligt und unterstützte als Mitglied des ersten Geopark-Experten-Teams Geologie bei der Gestaltung des Schäferwegs als erstem großen Geopark-Projekt. Nicht zuletzt entwickelte er gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern die Impakt-Grafik, die auf fast allen Geopark-Tafeln abgebildet ist. "Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren", so Landrat Stefan Rößle, Vorstandsvorsitzender des Geopark Ries. (AZ)