Nördlingen

06:00 Uhr

Tradition: Darum gibt es auch im Ries bunte Ostereier

Ein nach dem Krieg 1947 selbst gebasteltes Ostergestell ist heute noch nach genau 75 Jahren in 3. Generation in Gebrauch.

Plus Dass es an Ostern bemalte oder gefärbte Eier gibt, hat seinen Ursprung wohl im frühen 13. Jahrhundert. Im Ries gibt es viele Spiele für Kinder mit den Eiern.

Von Herbert Dettweiler

Das Osterfest hat eine besondere Bedeutung im christlichen Kirchenjahr, weil sich Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam als bewegliche Feiertage nach dem Datum des Osterfestes richten. Ostern wurde auf dem Konzil in Nicäa im Jahr 325 auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang festgelegt, liegt also immer zwischen dem 22. März und dem 25. April - und heuer eben an diesem Wochenende. Wie sehr unser Volksbrauchtum mit heidnischen und christlichen Sitten verwoben ist, lässt sich an etlichen Beispielen nachweisen, insbesondere aber am Osterei.

