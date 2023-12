Das Dekanat Donau-Ries wird seinen Sitz in Nördlingen haben

Aus den drei Dekanaten Donauwörth, Nördlingen und Oettingen wird eines. Die evangelische Dekanatsynode trifft weitere weitreichende Entscheidungen.

Bei der Tagung der evangelischen Dekanatssynode Nördlingen sind weitreichende Beschlüsse getroffen worden, die die kirchliche Landschaft im Landkreis Donau-Ries nachhaltig verändern werden. Die Synode stimmte einstimmig der Vereinigung der bisher drei Dekanatsbezirke Donauwörth, Nördlingen und Oettingen zu einem evangelisch-lutherischen Dekanat Donau-Ries zu. Der Sitz werde in Nördlingen sein, so eine Pressemitteilung.

Dieser Schritt soll zum 1. Januar 2025 vollzogen werden, da im Herbst 2024 die Kirchenvorstände neu gewählt werden. Gleich Anfang 2025 könnte dann eine neue Dekanatssynode ihre Arbeit aufnehmen. Ein Vorschlag für die Zusammensetzung dieses Leitungsgremiums wurde ebenfalls einstimmig beschlossen. Die beiden anderen Dekanate Donauwörth und Oettingen hatten bereits bei ihren Tagungen einen gleichlautenden Beschluss gefasst.

Regionalbischof Axel Piper zu Gast in Nördlingen

Begleitet wurde der Prozess der Vereinigung und die Beschlussfassung von Regionalbischof Axel Piper, der in seinem einleitenden Referat über „Die Zukunft der Kirche“ deutlich gemacht hatte, dass Veränderungen unumgänglich seien, da Kirche in Zukunft kleiner werden werde und somit auch ihre Strukturen anpassen müsse. Das Kleiner-Werden der Kirche sei nicht nur durch die mangelnde Akzeptanz der Kirche in ihrer gegenwärtigen Form bedingt, wo sich durch Reformen gegensteuern ließe, sondern durch eine Krise der Religion an sich, wird Piper in der Pressemitteilung zitiert.

Die neue Mitgliedschaftsstudie mache deutlich, dass ein Drittel der Bevölkerung weder an Gott noch an irgendeine andere höhere Kraft glaube. Piper betonte aber, dass Kirche, ob evangelisch oder katholisch, weiter bestehen werde und auch gebraucht werde. Die Kirche der Zukunft werde sich aber auf ihre wesentlichen Inhalte konzentrieren müssen: Verkündigung des Evangeliums, religiöse Sozialisation und Diakonie. "Das bedeutet, dass wir uns weiterhin auch den gesellschaftlichen Aufgaben in Kindertagesstätten und der Jugend- und Konfirmandenarbeit stellen werden."

Kirchenmitglieder engagieren sich auch in anderen Organisationen

Wobei die Bedeutung des Ehrenamtes weiter steigen werde. 30 Prozent der Kirchenmitglieder seien in Kirche, Vereinen, Parteien und anderen Organisation ehrenamtlich engagiert, gegenüber 29 Prozent der Konfessionslosen. Allerdings sei es eben auch eine Konsequenz des kleiner Werdens, dass die Strukturen schlanker werden müssten, um flexibel auf die Herausforderungen der Zukunft antworten zu können.

Die Bedeutung der sozialen Dienste der Kirche mit Kindertagesstätten und ihrer Diakonie hatte Oberbürgermeister David Wittner in seinem Grußwort zu Beginn ebenfalls herausgestellt, ebenso wie er den unverzichtbaren Beitrag der Kirchen für moralische Orientierung, soziale Solidarität und damit für den Zusammenhalt des Gemeinwesens betonte. (AZ)