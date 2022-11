Das Ding der Nibelungen: Dramatisches Ensemble Nördlingen spielt wieder

Unter der Regie von Michael Eßmann führt das Dramatische Ensemble Nördlingen vom 18. bis 20. November "Das Ding der Nibelungen auf".

Brunhild schleudert den mächtigen Felsbrocken schon meterweit. Siegfried beherrscht den Umgang mit der Tarnkappe und Hagen hat herausgefunden, wo sein Speer besonders wehtut. Natürlich sitzt auch der Text längst: Regisseur Michael Eßmann gibt der Schauspieltruppe des Dramatischen Ensembles im Klösterle den letzten Schliff – in den vom Nördlinger Künstler Wolfgang Balzer entworfenen Kulissen. Das Einzige, was fehlt, damit das „Das Ding der Nibelungen“ vom 18. bis 20. November richtig einschlägt: die Zuschauer.

Dramatisches Ensemble senkt Theaterpreise für das neue Schauspiel

Tatsächlich haben sich weniger Theaterfans als in früheren Jahren Karten gesichert, wie Gerhard Munk, Vorsitzender des Nördlinger Schauspielvereins, verrät. „Befreundeten Theatergruppen geht es genauso“, berichtet er. Einzelne Laientheater in der Region, so stand es kürzlich in den Rieser Nachrichten zu lesen, haben bereits ganz aufgegeben, weil die Zuschauer nach der Pandemie-Pause nicht wieder zurückkommen. Was tun? „An den Eintrittspreisen liegt es sicher nicht, die haben wir im Vergleich zum Musical ,SoxellSO' von 2019 sogar gesenkt“, sagt Munk. Er und der Rest der 1989 gegründeten Truppe setzen nun auf einen Effekt, den es beim DE eigentlich schon immer gab: Der Großteil der Karten wird in den Tagen kurz vor den Aufführungen verkauft, in der Sonntagsvorstellung klingelt dank Mundpropaganda meist auch noch die Tageskasse.

Heldenkomödie von Theaterautor Ingo Sax

Gerhard Munk wird selbst in der Rolle des Siegfried auf der Bühne stehen. Die Regie hat Michael Eßmann übernommen. Vor und hinter der Bühne hat das DE-Gründungsmitglied sämtliche Aufs und Abs der vergangenen Jahrzehnte erlebt. Auch Marcus Prügel, DE-ler der ersten Stunde, steht 2022 wieder auf der Bühne. Aber auch viele Debütantinnen und Debütanten sind diesmal am Start. „Für sie ist es besonders wichtig, dass das Publikum ihren ersten Auftritt richtig würdigt.“ Wie er findet, ist die vom 2019 verstorbenen Hamburger Theaterautor Ingo Sax geschaffene Heldenkomödie ein typisches DE-Stück. Ein Stoff aus Sage und Märchen, viel Wortwitz und Bewegung: „Das alles ist wie geschaffen, um das Publikum mitzureißen.“

Georg Deffner und Gerhard Munk bei den Proben im Nördlinger Stadtsaal Klösterle. Foto: Bernhard Hampp

Fans des altbekannten Nibelungenstoffes entdecken viel Vertrautes: Siegfried tötet den Drachen, Brunhild wird Opfer eines Betrugs mit der Tarnkappe. „Aber das Ganze ist kein trockener Geschichtsstoff, sondern eher trockener Humor“, sagt Eßmann: „Siegfried ist bei uns zum Beispiel ein Trottel mit schwacher Blase, Kriemhild ist ein oberflächliches, sich ganz ihrer Wirkung hingebendes Dummchen“, erzählt der Regisseur, der das leichtfüßige Stück zum Lachen bewusst als Nach-Pandemie-Kracher ausgewählt hat.

Vorkenntnisse braucht das Publikum keine. Auf der Bühne stehen Franziska Baumann, Mirjam Berg, Felix Breu, Uli Bühler, Georg Deffner, Antonia Eßmann, Franziska Eßmann, Rike Gassmann, Bettina Greno, Gusti Greno, Emil Hampp, Christian Herzig, Vincent Herzig, Steffen Höhn, Jutta Hummel, Silke Kilian, Laura Llorada, Ludwig Müller, Gerhard Munk, Marcus Prügel, Sarah Prügel, Diana Schmidt, Theresa Schneid, Mareike Tegeler, Kai Weeber und Jutta Weeber.