Nördlingen

vor 17 Min.

Das Dramatische Ensemble liefert ein Musical-Meisterstück ab

Schlussszene eines begeisternden Abends mit den Hauptdarstellern Clarissa Bühler, Wolfgang Heinrich und Kai Weeber (von links in der Bühnenmitte).

Plus Der kleine Horrorladen des DE in der Inszenierung von Clarissa Bühler ist ein unglaublich gut gelungener Spaß, bei dem alles stimmt. Der Lohn: Ovationen wie bei einem Rockkonzert.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Es gehört eine Menge Mut dazu, mit einem Ensemble, das lediglich aus ambitionierten Laien besteht, ein Musical auf die Bühne zu stellen. Wenn dann am Schluss das Publikum steht und die Darsteller ekstatisch feiert, hat man – in diesem Fall wohl frau – alles richtig gemacht. Mehr noch: Der kleine Horrorladen des DE, in der Inszenierung von Clarissa Bühler (Co-Regie Gerhard Munk), ist ein unglaublich gut gelungener Spaß, bei dem alles stimmt. Vom Bühnenbild über die Ausstattung, die Kostüme, die perfekte Livemusik einer tollen Band bis zu den Darstellern. Da kann man sich nur bestens unterhalten fühlen.

Die Story ist schnell erklärt: Im maroden Blumenladen des Mr. Mushnik (Oliver Böckh) wird die Hauptfigur Seymour Krelbourne (Kai Weeber) als Gehilfe gnadenlos ausgebeutet. Die weibliche Hauptrolle, die Angestellte Audrey (Clarissa Bühler), in die der unbedarfte Seymour genauso heimlich wie unsterblich verliebt ist, wird von ihrem sadistischen Verlobten, dem Zahnarzt Orin Scrivello (Uli Bühler), gedemütigt.

