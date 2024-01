Nördlingen

vor 28 Min.

Neujahrsempfang: Das fordert Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner

Plus In turbulenten Zeiten betont der Rathauschef beim Neujahrsempfang im Klösterle die Privilegien unserer Zeit. Er sagt aber auch: Leistung muss belohnt werden.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Immer wieder wird in diesen turbulenten Zeiten ein historischer Vergleich versucht: Sind wir etwa am gleichen Punkt wie vor 100 Jahren? Ist unsere Demokratie in Gefahr, ist unsere wirtschaftliche Lage ähnlich schlecht, stehen wir etwa vor einem großen Krieg? Der Neujahrsempfang der Stadt Nördlingen stellte heuer den Verein Alt Nördlingen (VAN) und die Knabenkapelle in den Vordergrund, beide Institutionen der Nördlinger Gesellschaft wurden vor just 100 Jahren gegründet. Da lag es nahe, dass Oberbürgermeister David Wittner die Frage nach dem Vergleich beantwortete.

Der OB erinnerte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im Stadtsaal Klösterle daran, "dass wir in einer privilegierten Ära leben, in der Frieden und Stabilität unser tägliches Leben seit vielen Jahren prägen." Nördlingen biete eine sichere Heimat, die es zu schätzen gelte. Dennoch machten sich Wut, Verunsicherung und Resignation in immer größeren Teilen der Gesellschaft breit und würden lautstark artikuliert. "Es ist eine vordringliche Aufgabe der Politik - auf allen Ebenen - diese Entwicklung nicht nur zu beobachten, sondern ihr entschieden zu begegnen." Dazu bedürfe es nicht nur verlässlichem Regierungshandeln, das Motivation und Leistung sowie das Engagement des Einzelnen belohne, sondern auch den Abbau von überbordender, oft lähmender Bürokratie. Wittner wurde deutlich: Statt die Kommunen mit hunderten einzelnen Förderprogrammen auszustatten, wäre es besser, den Handelnden gleich auskömmliche Mittel zur Verfügung zu stellen.

