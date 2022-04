Das Freibad auf der Marienhöhe öffnet bald

Im Mai geht die Badesaison auf der Marienhöhe los. Wann das Freibad seine Türen öffnet und wann der letzte Badetag im Hallenbad sein wird.

Das Solarbad auf der Marienhöhe startet am Samstag, 7. Mai, um 7 Uhr in die Freibadsaison. Das gibt die Stadt Nördlingen in einer Pressemitteilung bekannt.

Ein besonderes Highlight dürfte für viele Besucherinnen und Besucher der neue Sprungturm werden. „Ich freue mich sehr, dass die neue Sprunganlage pünktlich zur Freibadsaison fertig wurde“, sagt Oberbürgermeister David Wittner in der Mitteilung.

Wann öffnet das Nördlinger Freibad?

Er danke allen am Bau Beteiligten für die sehr schnelle Durchführung der witterungsabhängigen Maßnahme. Die aktuellen Eintrittspreise wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht. Eine Familientageskarte kostet 11 Euro, Erwachsene zahlen 4,50 Euro. Der letzte Badetag im Hallenbad in diesem Frühjahr ist der 5. Mai. (AZ)

