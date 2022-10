Nördlingen

18:00 Uhr

Nördlingens Basketball-Bundesligistinnen haben ein kleines Budget, aber große Ziele

Plus Die Eigner Angels Nördlingen starten am Freitag in ihre 15. Saison in der DBBL. Wie die Kleinstädterinnen aus Schwaben sich gegen Berlin, Hannover und Köln behaupten wollen.

Von Maximilian Bosch

Auch in ihrer 15. Erstligasaison versuchen die Kleinen, es den Großen zu zeigen: Die Eigner Angels aus Nördlingen eröffnen am Freitag die Spielzeit der 1. Damen-Basketball-Bundesliga. Während die Schwäbinnen es um 19 Uhr auswärts mit den Luchsen aus Hannover zu tun bekommen, wartet schon am Sonntag, 16. Oktober, das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen Aufsteiger Alba Berlin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen