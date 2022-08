Nördlingen

Das hat der Nördlinger Uli Wenger für Gorbatschow gekocht

Dieses Dessert "Variation von frischen Kirschen" aß Michail Gorbatschow 1989 in Stuttgart. Gekocht wurde es im Steigenberger Hotel Graf Zeppelin, zum Küchenteam gehörte auch der Nördlinger Wirt und Koch Uli Wenger. Das Bild des Desserts findet sich im Buch "Die baden-württembergische MeisterKüche" von Josef Thaller, Meistervereinigung Gastronom.

Plus Der Gastwirt und Koch Uli Wenger betreibt in Nördlingen das "Wengers Brettl". 1989 bekochte er in Stuttgart den damaligen sowjetischen Staatschef.

Von Martina Bachmann

Die Auftragsbestätigung vom Juni 1989 hat Uli Wenger noch immer. "Steigenberger Hotel Graf Zeppelin" steht obendrauf und man muss schon ein wenig suchen, bis man den Namen des Gastes findet, den Wenger damals bekocht hat. Es war "S.E. Herrn Generalsekretär Michail S. Gorbatschow", der jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Wenger, der heute in Nördlingen das Lokal "Wengers Brettl" betreibt, sagt: "Das war schon etwas Besonderes."

