Nördlingen

vor 33 Min.

Das Heeresmusikkorps Ulm begeistert mit Konzert hunderte Besucher in Nördlingen

Das Heeresmusikkorbs Ulm spielte in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.

Plus Das Ensemble der Bundeswehr spielt auf Einladung der Knabenkapelle, die dieses Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Ein Teil des Erlöses geht an die Kartei der Not.

Von Peter Urban

800 Besucherinnen und Besucher haben am Mittwochabend ein musikalisch-emotionales Feuerwerk der Extraklasse erlebt. Die Knabenkapelle hatte anlässlich ihres 100. Geburtstages zu einem Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm geladen. Das bestens aufgelegte 60 Personen große Orchester war vom ersten Takt an hellwach und verzauberte die Zuhörer mit einem abwechslungsreichen Programm.

Dem standesgemäßen Beginn mit dem „Parademarsch Nr. 1“ von Julius Möllendorf folgte eine Adaption der Ouvertüre zur Oper „Euryanthe“ von Carl Maria von Weber, die der Dirigent, Hauptmann Dominik Koch, extra für sein Ensemble geschrieben hatte. Im Vorgespräch mit unserer Redaktion hatte Dominik Koch schon angekündigt, dass dieses Konzert „eine starke emotionale Komponente" haben werde. Das zeigte sich vor allem beim Hauptwerk des Abends, dem Epos „75 Jahre Grundgesetz“, das der Klarinettist, Komponist und Arrangeur anlässlich des Jubiläums des Grundgesetzes für das Musikkorps der Bundeswehr geschrieben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen