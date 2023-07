Das ist 2023 beim Nördlinger Ferienprogramm geboten

Die Sommerferien sind ein Highlight des Jahres. Um die freie Zeit mit Spaß zu füllen, gibt es auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Oft fehlen Kindern jedoch Ideen, wie sie diese gestalten können. Damit ihnen nicht langweilig wird, muss also für ein entsprechendes Programm gesorgt werden. Deswegen bietet die Stadt Nördlingen, wie jedes Jahr, ein Kinderferienprogramm an. Hier können sich Kinder zu verschiedensten Veranstaltungen anmelden und eine tolle Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Jugendsozialarbeiterin Nina Thorwart war an der Zusammenstellung des Programms beteiligt und ist dankbar für die vielen Vereine, aber auch einzelnen Personen, die sich immer wieder dafür engagieren.

Neuerungen beim Ferienprogramm in Nördlingen

In diesem Jahr gibt es, anders als zuletzt, nur noch einen Flyer mit einer kleinen Programmübersicht anstelle eines großen Programmheftes. "Ganz ressourcenschonend", so Nina Thorwart. Auch die Anmeldung verläuft etwas anders als zuvor, denn sie ist nur noch online, über die Seite www.unser-ferienprogramm.de/noerdlingen, möglich, auf der auch das Programm und die wichtigsten Informationen ausführlich dargestellt sind.

Eltern können sich völlig unkompliziert registrieren, die Aktionen mit ihren Kindern durchstöbern und diese bei den gewünschten Unternehmungen anmelden. Thorwart betont, dass auch Abmeldungen über diese Seite möglich seien und somit auch spontan ein Platz freiwerden könne. Sollte ein angemeldetes Kind krank werden, so müssten die Eltern es wieder abmelden und der Platz werde an ein anderes Kind weitergegeben. Anmeldungen seien also auch später noch möglich und es sollte regelmäßig geprüft werden, ob ein Kind nicht doch nachrücken dürfe.

Viele Highlights im Programm

Wieder gibt es verschiedene Höhepunkte, wie zum Beispiel die Eröffnungsfahrt ins Legoland, bei welcher der Eintritt über das Programm nur fünf Euro kostet. Somit bietet die Fahrt die Möglichkeit, einen Freizeitpark preiswert zu besuchen. Auch die Back- und Kochkurse sind laut der Jugendsozialarbeiterin immer sehr beliebt. In diesem Jahr kann beispielsweise wieder mit Lilia Lamparter, einer ehemaligen Teilnehmerin von "Das Große Backen", gebacken werden. Es gibt auch neue Aktionen, wie eine Karaoke-Party. Kinder ab 10 Jahren können kostenlos einen lustigen Abend miteinander verbringen und dürfen im Juze singen. Auch für sportlich Aktive gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Taekwondo-Kurs. Wer in den Ferien spielerisch etwas lernen will, kann unter anderem bei einer Zeitreise in die Steinzeit mitmachen.

Bei der Vielzahl der Veranstaltungen kann jedes Kind etwas passendes finden und sich so die Ferien schön gestalten. Das Programm richtet sich überwiegend an Kinder der Grundschule bis zur siebten Klasse, doch vereinzelt gibt es auch Aktionen für Ältere. Viele Aktionen sind kostenlos und barrierefrei, es sollte auf angemessene Kleidung sowie ausreichend zu trinken geachtet werden.

Lesen Sie dazu auch