Das ist beim Streetfood-Festival auf dem Marktplatz in Nördlingen geboten

16 Foodtrucks kommen dieses Wochenende nach Nördlingen. Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Auf der Bühne stehen Bands aus dem Ries und aus Nachbarländern.

Schlemmen, feiern, Leute treffen: In Nördlingen findet am kommenden Wochenende das Streetfood-Festival der Fladen-Piraten statt. Die Buden, Wagen und die Bühne stehen im Herzen der Stadt, mitten auf dem Marktplatz neben der Kirche Sankt Georg und dem Daniel. Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Allein 16 verschiedene Foodtrucks seien in diesem Jahr dabei, dazu gebe es eine Weinbar und zwei Getränkestationen, wie Piratenchef Marcel Kraft auf Anfrage unserer Redaktion sagt.

Selbstverständlich sind die Fladen-Piraten selbst auf dem Festival vertreten, sie sind längst Kult im Ries und darüber hinaus. Zudem gibt es Burger oder Kebab-Spieße. Neu mit an Bord ist unter anderem Ryans Fried Chicken aus Benzenzimmern, der 34-jährige Matthew Ryan hat in diesem Jahr beim Bopfinger Frühjahrsmarkt mit seinem Wagen Premiere gefeiert. An vielen Ständen gebe es vegetarische Angebote, die Besucherinnen und Besucher könnten auch veganen Döner bekommen, sagt Kraft. Die beliebten Spiralkartoffeln gibt es genauso wie Curry aus Sri Lanka, Quesadillas oder Langosch.

15 Bilder Nördlingen feiert ausgelassen auf dem Street-Food-Festival Foto: Verena Mörzl

Das Programm beim Streetfood-Festival in Nördlingen

Am Freitag spielen ab 18.30 Uhr Nordilo auf der großen Bühne am Marktplatz. Ab 21 Uhr werden sie von der Band Jancee abgelöst, danach folgen ab 23 Uhr Hanba mit Street-Folk aus Polen. Schluss ist – zumindest auf dem Marktplatz – um 1 Uhr. Am Samstag geht das Streetfood-Festival ab 12 Uhr weiter. Tanzraum werde am Nachmittag auftreten, sagt Kraft, zudem spiele der im Ries bekannte Horschd und DJs legten auf. Aus Berlin kommt die Band Drückerkolonne, die ab 20.30 Uhr auf der Bühne steht. Ska spielen die Italiener von Le Iene danach. Um 1 Uhr ist am Samstag wieder Schluss auf dem Marktplatz. Wer weiterfeiern will, der kann das beispielsweise auf der Aftershow-Party in der Cohiba-Bar tun.

Am Sonntag wird es zünftig, der Musikverein Deiningen spielt zum Frühschoppen auf. Das Festival selbst öffnet um 10 Uhr und endet an diesem Tag gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist wie jedes Jahr frei – auch bei der Aftershow-Party. Zum ersten Mal gebe es auch Klamotten auf dem Streetfood-Festival, sagt Kraft. Wer schon immer mal ein Foto von sich in einem Cadillac haben wollte, der sollte ebenfalls vorbeischauen – ein solcher Oldtimer ist angekündigt. Selbst die Kleinsten kommen auf dem Nördlinger Marktplatz auf ihre Kosten: Für sie dreht sich in diesem Jahr ein Kinderkarussell.