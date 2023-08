Das ist das Programm für das Cittaslow-Festival in Nördlingen

Das Cittaslow-Festival findet in diesem Jahr im Schneidt'schen Garten statt. Neben dem gastronomischen Angebot gibt es auch Führungen und Gesprächsrunden.

Der Gabelstapler wartet schon. Mehrere Palettenbänke liegen auf der Gabel und die Mitarbeiter des Nördlinger Bauhofs wollen von Daniel Wizinger wissen, wo sie die Möbel im Schneidt'schen Garten abstellen sollen. An diesem Donnerstagvormittag wird die Grünanlage für das Cittaslow-Festival vorbereitet: Denn hier soll am Wochenende ein großes Gartenfest stattfinden.

21 Bilder So wird der Schneidt'sche Garten für das Cittaslow-Festival vorbereitet Foto: Jan-Luc Treumann

Es ist das erste Cittaslow-Festival seit dem Jahr 2018, als noch auf dem Marktplatz gefeiert wurde. Doch die laut Veranstaltungschef Wizinger noch immer gebeutelte Gastronomie habe nicht die Kapazitäten, um so eine Veranstaltung zu stemmen. "Wir wollten bewusst kein 'Cittaslow Light' auf dem Marktplatz machen", sagt Wizinger, man probiere nun etwas Neues aus.

Das ist beim Cittaslow-Festival 2023 in Nördlingen geboten

Im Schneidt'schen Garten werden auf der Zaunseite zur Deininger Mauer hin die Stände mit Essen und Getränken aufgebaut. Für das Blumenbeet hat sich der Bauhof etwas Besonderes einfallen lassen, um die Pflanzen zu schützen, wie Wizinger schildert. Ein Überbau, wie bei einer Bühne, ragt darüber, genau angepasst ist eine Einfassung für den dort stehenden Baum. Dort können sich die Besucherinnen und Besucher niederlassen und haben einen Blick auf die tatsächliche Bühne.

Man habe vor allem auf Produzenten gesetzt, sagt Wizinger. Für das Essen sorgen Meyers Keller und das Riesling, mit Getränken aller Art versorgen die Mosterei Binninger, Finegeist, Gas Getränke, Kress Kaffee, Genussboxen und Maierbier. Die Eröffnung des Cittaslow-Festivals findet am Freitag ab 17 Uhr statt, dazu wird die Band Pluspunkt spielen. Um 18 Uhr begrüßt Oberbürgermeister David Wittner die Gäste, am Abend spielen dann noch Nordilo und DJ Brandy. Wizinger sagt aber, die Musik soll nur bis Mitternacht zu hören sein, um Rücksicht auf die Nachbarn zu nehmen.

Zwei Gesprächsrunden im Schneidt'schen Garten in Nördlingen

Am Samstag und Sonntag gibt es um 11 Uhr jeweils Frühschoppen, der Samstag wird musikalisch umrahmt von den Reimlinger Musikanten sowie den Bands Christina & Matthias und Herr Meyer. Um 15 Uhr findet laut Wizinger eine Gesprächsrunde mit der Nördlinger Kulturbeauftragten Dr. Franziska Emmerling, Stadtarchivar Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler und einer Stadtführerin zu den Themen Kunst und Kultur statt, um 17 Uhr geht es in einer weiteren Runde zusammen mit den Gastronomen um das Thema Cittaslow.

Lesen Sie dazu auch

Am Samstag und Sonntag gibt es je zwei Führungen. Um 13.30 Uhr startet am Schneidt'schen Garten eine Führung zum Achtsamkeitspfad. Für eine weitere Führung hätten sich die Stadtführer etwas ausgedacht, um 16 Uhr beginnt an der Tourist-Information am Wochenende eine Führung zu "Stätten des Genusses". Am Sonntag git es einen Open-Air-Gottesdienst, begleitet von der Nördlinger Stadtkapelle, es folgt Musik von der Coverband SK Music und um 15 Uhr gibt es noch eine Lesung von Achim Bogdahn. Der Eintritt ist frei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Besondere an der diesjährigen Veranstaltung sei, dass die Umgebung vorgebe, was man machen kann, so Wizinger: Die Wege sollen frei bleiben, der Garten stehe im Mittelpunkt. Besonders freut sich Wizinger auf die Lichtinstallation von Monia Aichinger, die für eine spezielle Atmosphäre am Abend sorgen soll.