Nördlingen

18:00 Uhr

Das ist der zweite Wärmelieferant für das neue Nördlinger Hallenbad

Plus Eigentlich sollte das neue Nördlinger Hallenbad samt Sauna über eine bestehende Hackschnitzel-Anlage betrieben werden. Die ist derzeit im Sommer aber immer aus.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Es dauert noch ein bisschen, bis die ersten Schwimmer in eines der Becken im neuen Nördlinger Hallenbad hüpfen können. Dann jedoch soll dieses Wasser angenehm warm sein, genauso wie die Luft in der Schwimmhalle selbst. Zuletzt wurde entschieden, dass das neue Hallenbad über das Hackschnitzel-Heizkraftwerk in der Oskar-Mayer-Straße mit Wärme versorgt werden soll, auch die Hermann-Keßler-Halle soll angeschlossen werden. Doch es gibt einen Haken.

Johannes Hauke vom Stadtbauamt Nördlingen erklärt das Problem gegenüber unserer Redaktion: Die Hackschnitzelanlage in der Oskar-Mayer-Straße werde in den Sommermonaten nicht betrieben, weil die angeschlossenen Liegenschaften nicht geheizt werden müssen. Es ergebe keinen Sinn, diese große Anlage alleine wegen des Hallenbades und der Hermann-Keßler-Halle das ganze Jahr über laufen zu lassen. Zumal auch diese Liegenschaften im Sommer weniger Energie benötigten. Deshalb wolle man ein weiteres Blockheizkraftwerk bauen.

