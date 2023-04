Nördlingen

22.04.2023

Das ist die neue Route für den Stabenumzug 2023

Plus Eine Baustelle in Nördlingen führt zu einer neuen Route für den Umzug beim Stabenfest am 8. Mai. Nicht alle Kinder werden wohl auf der Kaiserwiese tanzen.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Immer wieder führen Baustellen zu neuen Routen für den Stabenumzug in Nördlingen: Im Jahr 2019 sorgte die Baustelle am Reimlinger Tor für eine neue Strecke, nach der Pause aufgrund der Hochphase der Pandemie war dann 2022 die Drehergasse gesperrt. Die damalige Route wäre 2023 aber nicht möglich, weil nun die Arbeiten am Gerd-Müller-Platz die Straße versperren – oder die Kinder sich durch den engen Baustellenweg durchquetschen müssten, keine sonderlich feierliche Vorstellung. Daher gibt es eine neue Route für den Umzug am Stabenfest.

Daniel Wizinger, bei der Stadt Nördlingen zuständig für Tourismus und Veranstaltungen, schildert im Gespräch mit unserer Redaktion: "Wie die letzten Jahre auch wird es leichte Änderungen geben. Die Baustellen sind notwendiges Übel, mit denen müssen wir zurechtkommen. Für die Umzugsteilnehmer spielt das nicht die große Rolle." Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssten natürlich wissen, wo sie den Umzug anschauen könnten, sagt Wizinger.

