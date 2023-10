Nördlingen

vor 3 Min.

Das ist über Nördlingens neues 24-Stunden-Festival bekannt

Plus Nachts ins Museum oder Konzert: Dieses Angebot wird für die Stadt Nördlingen diskutiert. Läuft alles nach Plan, könnte das Festival mit einem Flashmob starten.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Um 2 Uhr nachts ins Museum? Oder um 5 Uhr morgens einem Konzert lauschen? Vielleicht ist das im kommenden Jahr in Nördlingen möglich. Denn derzeit wird hinter den Kulissen eine neue Kulturveranstaltung geplant. Die soll 24 Stunden lang Programm bieten, wie Dr. Franziska Emmerling, bei der Stadt Nördlingen für die Volkshochschule und den Bereich Kultur verantwortlich, sagt. Das Datum steht schon fest.

Rund um die Uhr Kultur - das passe doch gut zur Stadt Nördlingen, meinte Oberbürgermeister David Wittner kürzlich in einer Sitzung des Nördlinger Haupt- und Finanzausschusses, in der Emmerling das neue Festival vorstellte. Oder zumindest die Ideen, die es für diese Veranstaltung gibt. Denn noch sei nicht alles ausgearbeitet, sagt die Kulturverantwortliche der Stadt im Gespräch mit unserer Redaktion. Vielmehr werde derzeit hinter den Kulissen darüber gesprochen, was sich realisieren lasse, Vertreter des Sachgebietes Tourismus, der kulturellen Institutionen und des Stadtmarketingvereins seien bei den Runden dabei. Und auch der Oberbürgermeister sei in den Vorgesprächen eingebunden gewesen, schließlich war Wittner vor seiner Wahl bei der Stadt für den Tourismus zuständig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen