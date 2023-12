Nördlingen

vor 49 Min.

Das Jahr der Verkehrswende in Nördlingen

Plus 2023 entschied der Nördlinger Stadtrat, dass das Parken in der Innenstadt künftig etwas kosten sollte. Nicht nur dieser Beschluss sorgte für emotionale Debatten.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Ein Alleinstellungsmerkmal Nördlingens hat der Stadtrat im Sommer des Jahres 2023 abgeschafft. Oder in welcher Stadt in der näheren Umgebung kann man sein Auto noch mitten im Zentrum kostenlos abstellen? Künftig soll das auch in Nördlingen passé sein. Es war nicht die einzige bedeutende Entscheidung in Sachen Verkehr.

Dass das Jahr 2023 ein Jahr der Verkehrswende sein würde, zeichnete sich schon zu Beginn ab. Hinter verschlossenen Türen tagte bereits zuvor ein Arbeitskreis, der sich mit diesem Thema beschäftigte. Die Rieser Nachrichten berichteten, ließen verschiedene Stimmen zu Wort kommen und organisierten eine Podiumsdiskussion im Stadtsaal Klösterle zu diesem Thema. Dort wurde deutlich, wie unterschiedlich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sind: Wer in Nördlingen wohnt und fit ist, bevorzugt für den Weg in die Stadt das Rad. Wer von außerhalb kommt und jemanden zum Arzt bringt, der möchte am liebsten direkt vor der Praxis parken. Im Juni fand die entscheidende Stadtratssitzung statt. Die drei wichtigsten Punkte für Autofahrerinnen und Autofahrer: Innerhalb der Stadtmauer sollte künftig Tempo 20 gelten, der Marktplatz im Sommer für den Verkehr gesperrt und Parkautomaten ab 2024 aufgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen