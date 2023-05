Das Nördlinger Freibad auf der Marienhöhe öffnet in wenigen Tagen

Schwimmliebhaber können es kaum erwarten: Bald startet die Freibad-Saison in Nördlingen. Das Bäderteam steckt in den letzten Vorbereitungen.

Die Freibad-Saison in Nördlingen steht kurz vor dem Startschuss. Wie Nördlingens Sprecherin Christina Atalay auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, öffnet das Solarbad auf der Marienhöhe am Samstag, 13. Mai. Der letzte Öffnungstag des Nördlinger Hallenbads steht damit auch fest. Das Bäderteam steckt in den letzten Vorbereitungen. (AZ)