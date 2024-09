Das Nördlinger Klimacamp wird pausieren

Das Nördlinger Klimacamp macht ab der kommenden Woche Pause - das haben die Aktivisten in einer Mitteilung bekannt gegeben. Dann wollen die Aktivistinnen und Aktivisten das Camp abbauen. Das Klimacamp in Nördlingen gebe es nun seit fast sechs Wochen. Das Ziel der Klimacamper:innen war laut Veranstalterin Tara Novák, den öffentlichen Diskurs über Klimagerechtigkeit, Aufmerksamkeit und Druck gegenüber der Politik zu erreichen. Mehr dazu in Kürze.

