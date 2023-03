Das Ries sucht den Vereinsmeier des Jahres 2023

Ohne die vielen Ehrenamtlichen geht es in den Vereinen nicht. Welcher hat Ihrer Ansicht nach den Titel verdient?

Jeder weiß, welche großen Beitrag sie im Hintergrund leisten. Ohne sie geht es nicht. Die Rede ist von den Ehrenamtlichen, die zwar offiziell nicht auf der Position des Vorsitzenden, aber dennoch unverzichtbar sind: weil sie am Spieltag Spezi und Käsesemmel verkaufen, weil sie das Zeltlager organisieren, den Fußballrasen in gutem Zustand halten oder Eintritt kassieren. Weil sie immer da und vor allem verlässlich sind. Wenn auch Sie einer solchen Person in Ihrem Verein eine besondere Wertschätzung zuteilwerden lassen wollen, dann machen Sie mit bei unserem Voting zum Rieser Vereinsmeier.

Rieser Vereinsmeier 2023: Jetzt mitmachen und gewinnen

Schicken Sie uns bis Montag, 20. März, 18 Uhr eine E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de mit dem Namen des Nominierten und einer kurzen Begründung. Hängen Sie bitte auch ein Foto mit an, auf dem zu sehen ist, wie derjenige oder diejenige so richtig anpackt. Zudem benötigen wir den Vor- und Nachnamen des Fotografen des Bildes. Stichwort: RN-Vereinsmeier 2023. Bitte beachten Sie, dass Ihr Teilnehmer oder Ihre Teilnehmerin mit einer Veröffentlichung in den Rieser Nachrichten einverstanden sein muss. Der Gewinner des Votings steht am Sonntagabend des 26. März fest. Die Abstimmung beginnt am 22. März.

Der Rieser Vereinsmeier 2023 gewinnt einen Essensgutschein im Wert von 50 Euro im Restaurant Kleibls in Nördlingen. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift.

