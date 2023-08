Das Rieser Duo "Okomod" erhält den bayerischen Dialektpreis 2023

Florian Hager und Jochen Österlein werden in Nürnberg ausgezeichnet. Ihnen gelinge es in besonderem Maße, Dialekt im popkulturellen Zusammenhang zu verwenden.

Der Bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat zwei Rieser Musikern im Nürnberger Heimatmuseum den mit 1000 Euro dotierten „Dialektpreis Bayern 2023“ verliehen. „Der Dialekt ist die Sprache der Heimat. Oder umgekehrt: Dialekt ist da, wo man verstanden wird. Er schafft ein Gefühl von Vertrautheit und Geborgenheit. Dabei zählt die Dialektvielfalt zum kulturellen Erbe Bayerns und prägt die regionale, lokale Kultur sowie Identität“, sagt Albert Füracker. So fällt die Reaktion der Preisträger aus.

„Wir waren völlig überrascht, als der Anruf aus München kam“, sagt Jochen Österlein, „und haben zunächst an einen Scherz geglaubt“. Der schwäbische Bezirksheimatpfleger Christian Lang hatte „Okomod“ für den Preis vorgeschlagen und die beiden Protagonisten waren zwar erfreut darüber, haben sich aber auch auf einen, wie sie sagen, „langen grauen Abend“ der Preisverleihung eingestellt. Es kam ganz anders.

Okomod dürfen die Verleihung in Nürnberg musikalisch umrahmen

Okomod selbst durften den Abend musikalisch eröffnen und auch schließen. „Das war aber nicht deswegen, weil wir so berühmt sind, sondern weil wir die einzigen Preisträger waren, die musikalisch unterwegs sind“, stellt Florian Hager den Erfolg der beiden gleich wieder unter den Rieser Scheffel, „der Abend war toll und wir haben viele interessante Leute kennengelernt“.

Denn jeder Preisträger hat Kostproben seines Tuns an diesem Abend präsentiert. „Man hat vieles gehört, von Wissenschaft über Kabarett bis zum bayerischen Rap. Spannend!“ Die schwäbische Laudatio stellte die beiden Rieser als „überzeugte und außerordentlich aktive Botschafter des Rieser Dialekts“ heraus. „Sie verwenden diesen als Stilmittel, um sich authentisch, witzig, liebenswürdig, direkt, aber auch auf Umwegen auszudrücken.“ Und weiter: „Ihnen gelingt es hervorragend, den Dialekt in verschiedenen popkulturellen Zusammenhängen ganz selbstverständlich zu verwenden. Damit wird auch das sprachliche Selbstbewusstsein vieler Rieser Jugendlicher gestärkt.“

Wie fühlt man sich als derart geehrte Botschafter? „Wir haben alles erreicht. Jetzt können wir uns zur Ruhe setzen“, antwortet Jochen Österlein lapidar. „Nein, ernsthaft, es tut schon gut, sich so beachtet zu wissen und sogar ins Fernsehen zu kommen.“ Was macht dieser Preis jetzt mit ihnen? „Nix, da passiert gar nix“, sagt Florian Hager. „Wir machen weiter wie bisher. Nur das, was uns Spaß macht und was uns nicht stresst.“

Die beiden wirken tatsächlich tiefenentspannt und man glaubt ihnen sofort, dass sie sich weder verbiegen noch hetzen lassen. „Ein neues Hörspiel ist geplant, da sind wir grad dran. Aber eigentlich wollen wir darüber gar nicht reden, weil wir nicht wissen, wann’s fertig wird.“ Und eine neue CD? „Ein Okomod- oder Los Bressakos-Album ist nicht geplant, nein, aber irgendwann“, sagt Jochen und Florian ergänzt sofort, „kommt der Jochen auf einmal mit einem ganzen Schwung neuer Songs daher. Und dann gehts auf einmal ganz schnell.“ Wie gesagt, vielleicht - und ohne Stress“. Schlusskommentar Österlein: „Solangs de Leit gfällt'!“