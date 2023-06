Das Rieser Sommer-Lesefest startet am 19. Juni

65 Lesungen sind während des Rieser Sommer-Lesefests zu hören. Zum vierten Mal wird Kindern und Jugendlichen eine Auswahl herausragender Autorinnen präsentiert.

Ein "unglaubliches" Programm hat Initiator und Hauptorganisator Ralf Lehmann von der gleichnamigen Buchhandlung Lehmann für das 4. Rieser Sommer-Lesefest zusammengestellt. Kinder und Jugendliche dürfen sich auf herausragende Autorinnen und Autoren freuen, die sie in die Welt ihrer Bücher entführen.

Rieser Lesefest findet 2023 wieder statt

Nach den großartigen Erfolgen, beginnend 2008 und dann 2013 und 2018 hatte der Stadtrat der Stadt Nördlingen einstimmig dafür votiert, die erfolgreiche Lesereihe auch 2023 wieder zu veranstalten und damit Kindern und Jugendlichen aus Nördlingen ebenso wie aus dem ganzen Ries zu ermöglichen, Autorinnen und Autoren hautnah zu erleben. Angesichts der großen organisatorischen Vorarbeiten findet die bundesweit fast einmalige Lesereihe für Kinder und Jugendliche nur alle fünf Jahre statt, teilt die Stadt Nördlingen mit. Wiederum ist es den Organisatoren gelungen, viele Grund- und Mittelschulen im Ries für die Lesungen zu begeistern. Aber auch in der Fachakademie für Sozialpädagogik, in Realschulen und im Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen finden Lesungen statt.

Gleich am Eröffnungstag, Montag, 19. Juni, sind acht Lesungen in den Grundschulen Löpsingen und Wallerstein sowie in der Anton-Jaumann-Realschule Wemding geplant. Bis zum 30. Juni werden 65 Lesungen von 10 Autorinnen und Autoren die Schülerinnen und Schüler begeistern.

Eine Wanderausstellung ergänzt das Lesefest

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des 4. Rieser Sommer-Lesefestes findet am Mittwoch, 21. Juni, um 18 Uhr in der Aula der Mittelschule in Nördlingen statt. Simon Dax vom Institut für Schulqualität und Bildungsforschung hält die Festrede, Schülerinnen und Schüler der Mittelschule gestalten die Eröffnungsfeierlichkeiten mit einem kleinen Rahmenprogramm. Ergänzt wird das Lesefest von der Ausstellung "Kinder malen sich selbst", einer Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München, die in der Stadtbibliothek schon seit dem 1. Juni bis zum 29. Juli zu sehen ist.

"Ein vielfältiges, abwechslungsreiches und interessantes Programm wartet auf die Schülerinnen und Schüler. Ein Lesefest, das sicherlich Freude am Lesen und Interesse an Büchern wecken wird", freut sich Oberbürgermeister David Wittner. Das ausführliche Programm ist bei der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich. Auch im Internet sind die Veranstaltungen einsehbar. (AZ)