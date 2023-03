Das sagen die Fraktionen zum Haushalt 2023 der Stadt Nördlingen

Plus Oberbürgermeister David Wittner kritisiert in seiner Rede, wie die Kinderbetreuung finanziert wird. Auf einem großen Batzen bleibt die Stadt sitzen.

Einstimmig hat der Nördlinger Stadtrat am Donnerstagabend den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet. Doch jede Fraktion hatte einen ganz eigenen Blickwinkel auf das Zahlenwerk. Oberbürgermeister David Wittner nutzte seine Haushaltsrede unter anderem, um auf die Probleme im Bereich der Kindertagesstätten hinzuweisen.

Die finanzielle Ausstattung der Kinderbetreuung sei kaum bis gar nicht auskömmlich, betonte der Rathauschef: Ausgaben in Höhe von rund 8,2 Millionen Euro stünden lediglich Einnahmen von rund 4,6 Millionen Euro gegenüber. Dazu kämen 1,8 Millionen Euro Investitionszuschüsse, die die Stadt leiste. Angesichts massiv gestiegener Betriebs- und Baukostensteigerungen stelle sich die Frage, ob es auch künftig noch private Investoren und freie Träger gebe, die die Stadt dabei unterstützten, die stetige Nachfrage nach Betreuungsplätzen erfüllen zu können. Zumal es einen Mangel an Fachpersonal gebe.

Kreisumlage: Schmerzgrenze laut OB Wittner für Nördlinger erreicht

Mit Blick auf die 16,2 Millionen Euro Kreisumlage, die die Stadt an den Landkreis überweisen muss, sagte der OB: "Wir liegen damit mit Sicherheit an der Schmerzgrenze dessen, was für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden leistbar ist." Wittner sprach den Gerd-Müller-Platz an: Dort werde auch viel im Untergrund verbessert, was man später aber nicht sehe. Ganz entscheidend nannte es der Rathauschef, dass die Energieversorgung auf klimaneutrale, nachhaltige Rohstoffe umgestellt werde. Er kritisierte die Bundesregierung: "Durch begrenzte Mittel bleiben zu viele Potenziale ungenutzt. Es gilt Anreize zu schaffen, statt immer neue Ge- und Verbote anzukündigen, die sich so kaum umsetzen lassen."

CSU-Fraktionsvorsitzender Steffen Höhn sagte, seine Fraktion stehe zum Hallenbad und sehe auch den dringenden Handlungsbedarf. Die CSU sehe aber ein finanzielles Risiko und hätte auf die Sauna verzichtet. Höhn ging auf verschiedene Themen ein, die noch auf die Stadt zukämen – und setzte sich erneut für eine Kinderklinik am Stiftungskrankenhaus ein. Das finanzielle Defizit der Abteilung müssten Kreis und Stadt ausgleichen: "Ich verstehe die Diskussion nicht: Wir bauen einen Gerd-Müller-Platz für 1,1 Millionen, eine Sauna für 5,5 Millionen, ein Hallenbad für 27 Millionen und diskutieren gleichzeitig rum, wie hoch das Defizit einer Kinderklinik wird und ob wir uns das leisten können."

Beyschlag: Hass und Gewaltexzesse auch in Nördlingen

Dem widersprach PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag: Eine solche Diskussion gebe es doch noch gar nicht. Beyschlag betonte, dass der Etat der Stadt 2023 ohne neue Kredite auskomme. Er ging auf die Kreisumlage ein, verdeutlichte aber auch am Beispiel der Jugendhilfe, was der Kreis leiste. Hass und Gewaltexzesse würde sich auch in Nördlingen häufen, man müsse Hilfe leisten, um nicht noch mehr Menschen an den Rand unserer Rechts- und Werteordnung abgleiten zu lassen. Die Kreisumlage sei "gut angelegtes Geld". Beyschlag betonte, dass der Straßenraum in Nördlingen dringend verändert werden müsse und sprach sich für Parkgebühren aus.

Zuvor hatte sich der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste, Thomas Mittring, zuversichtlich gezeigt, dass das eingeplante Geld für das Hallenbad ausreichen werde. Er forderte, dass man sich jetzt einen Namen für das Bad überlegen solle und hatte bereits einen Vorschlag: "Rieskraterbad". Die Stadtteilliste begrüße den Investitionsmix aus freiwilligen und Pflichtaufgaben, so Mittring. Kritisch sah er die Vergabe der Kettenhaus-Bauplätze in Kleinerdlingen: Das aktuelle Verfahren sei nicht praktikabel, es wäre besser, den Bau an einen Bauträger zu vergeben. Mittring ging auf verschiedene Projekte in den Stadtteilen ein und verwies dabei auch auf die Dorferneuerung in Schmähingen.

Ist Nördlingen fit für die Zukunft?

Für Grüne/Frauenliste stellte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Goschenhofer die Frage, ob Nördlingen fit für die Zukunft sei. Er kritisierte, dass man vor zehn Jahren ein Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht habe, die Stelle des Klimaschutzmanagers aber erst jetzt ausgeschrieben werde: "Hier wurde wertvolle Zeit vertan." In Bezug auf das Hallenbad sei man auf einem guten Weg, gerade auch mit dem beschlossenen Energiekonzept. Unglücklich sei die Fraktion darüber, dass es im Egerviertel noch immer keinen Spatenstich für ein neues Familienzentrum gegeben habe. Angesichts immer knapperer finanzieller Mittel müsse man in Zukunft vor allem priorisieren, sparen und die Einnahmen erhöhen, so Goschenhofer.

SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriele Fograscher sagte, der Haushalt 2023 sei mit Mut und Optimismus aufgestellt worden. Wie viele ihrer Vorredner ging auch sie auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ein, der ab 2026 bestehe: Man müsse schon heute beginnen, die räumlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen: "Das bedeutet nicht nur erhebliche Investitionen an den Schulen, beim Kita-Neubau Sankt Josef und im Egerviertel, sondern auch erhebliche Anstrengungen, qualifiziertes Personal zu finden." Fograscher meinte, wenig genutzte Wege und Brücken, wie die Sportparkbrücke, deren Sanierung teuer ist, sollte die Stadt erst einmal hintanstellen.