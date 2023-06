Nördlingen

18:00 Uhr

Das sagen Händler und Bürger zu Parkgebühren in Nördlingen

Die Parkscheibe in Nördlingen könnte ausgedient haben, wenn der Stadtrat sich für Parkgebühren in der Altstadt entscheidet.

Plus Ob künftig für das Parken in der Altstadt gezahlt werden muss, könnte sich am Donnerstag entscheiden. Sollten die Gebühren kommen, fänden manche Bürger eines gut.

Es war der Punkt, bei dem im Nördlinger Stadtrat die größte Uneinigkeit zu den neuen Verkehrsplänen herrschte: Parkgebühren. Manche Fraktion würde sie mittragen, manch andere sah sie kritisch. Klar scheint aber auch, dass ein Test in diesem Bereich kaum möglich ist, wenn rund 70 Automaten in der Nördlinger Innenstadt aufgestellt werden müssten. Aber was sagen eigentlich diejenigen, auf die sich die Gebühren am meisten auswirken, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Handeltreibenden?

Mit vielen Händlern in Kontakt steht Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. "Vor einigen Jahren wäre aus dem Handel eher ein 'Nein' gekommen", schildert sie, doch mittlerweile könnten sich viele Händler Gebühren vorstellen. Ihnen sei es wichtig, den Kundinnen und Kunden ein Vergütungsmodell anzubieten. "Das Ziel sollte es sein, dass man es kundenfreundlich macht: Wer einen Parkplatz braucht, kann gerne in der Innenstadt parken", so Vierkorn. Ein Meinungsaustausch unter den Händlern habe aber den Wunsch nach zusätzlicher Parkfläche außerhalb der Stadt ergeben.

