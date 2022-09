Das sagen Nördlingens Apotheker zum Wunsch der Bürger im Wemdinger Viertel

Plus Nachdem der Stadtrat im EGM eine neue Apotheke genehmigt hat, wünschen sich Bürgerinnen und Bürger eine für das Wemdinger Viertel. Wie sieht das die Branche selbst?

Erstmals hat der Nördlinger Stadtrat im vergangenen Juli eine Apotheke außerhalb der Stadtmauer genehmigt - und schon gibt es neue Begehrlichkeiten. Wie berichtet, wird die Ries-Apotheke im EGM-Center eine Filiale eröffnen. Bewohner des Wemdinger Viertels forderten daraufhin gegenüber unserer Redaktion, dass auch in ihr Quartier eine Apotheke kommen solle. Bei der Stadt ist laut Auskunft der Verwaltung noch keine entsprechende Anfrage eingegangen. Und auch die Apotheker in Nördlingen äußern sich skeptisch.