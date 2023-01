Nördlingen

vor 19 Min.

Das sagt das Gesundheitsministerium zu einer Kinderklinik in Nördlingen

Plus Forderungen nach einer Kinderklinik in Nördlingen werden laut. Am Stiftungskrankenhaus werden Kinder bereits jetzt in gewissen Fällen behandelt, sagt die Klinik.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Die Kreis-CSU setzt sich für eine Kinderklinik in Nördlingen ein. Doch wie steht der bayerische Gesundheitsminister zu dieser Idee? Am Dienstag erreichte unsere Redaktion dazu auf Anfrage eine E-Mail aus dem Gesundheitsministerium. In der heißt es: "Die leistungsfähige und flächendeckende stationäre Versorgung war und ist Gesundheitsminister Klaus Holetschek ein wichtiges Anliegen. In allen Landesteilen stehen grundsätzlich genügend Kapazitäten im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin beziehungsweise Kinderchirurgie zur Verfügung." Was bedeutet das?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen