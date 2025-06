Das sind die Gewinner des Weißwurstfrühstücks im Riesenrad

Wieder einmal war das Interesse an unserer Verlosung riesig: Viele hundert Zuschriften haben unsere Redaktion per Mail oder auf Instagram erreicht, doch nur 40 Personen konnten das Weißwurstfrühstück gewinnen. Ausgelost wurden Anette Schindele, Erwin Haffelt, Jan Braun, Helmut Husel, Jona Greß, Tobias Merk, Familie Metzger, Ingrid Meier, Melanie Mailänder-Strauß, Miguel Armando Druschba, Diethart Zappek, Elisabeth Beck, Christa Weng, Alexandra Siegel, Magdalena Lehnert, Maximilian Köhler, Heidi Fellner, Susanne Kohlhase, Patrick Ohmüller, Susanne Hertle, Barbara Wolf, Andreas Thum, Waltraud Straß, Lenn Louis Eger, Christian Kotz, Annika Schmid, Andrea Karbstein, Emma Stahl, Bernd Lang und Marina Ulrich. Alle Gewinnerinnen und Gewinner wurden per Mail benachrichtigt. Dazu kommen die Gewinner über Instagram, diese wurden ebenfalls von uns benachrichtigt. Termin für das Weißwurstfrühstück ist an diesem Samstag, Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Riesenrad. (AZ)

