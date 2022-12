Nördlingen

vor 16 Min.

Das soll auf dem Spielplatz am Loderanger entstehen

200.000 Euro will die Stadt Nördlingen auf dem Spielplatz am Loderanger investieren. Gebaut wird unter anderem eine Rollatoren-Trainingsstrecke.

Plus 200.000 Euro will die Stadt Nördlingen in den Spielplatz investieren. Was für Kinder, für Jugendliche und für Senioren dort künftig geboten sein wird.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Inmitten der Nördlinger Altstadt liegt etwas versteckt der Spielplatz am Loderanger. Es gibt dort unter anderem einen großen Sandkasten, in dem die Buben und Mädchen im Schatten der Bäume buddeln können. Zudem finden sich dort eine Babywippe, ein kleiner Kletterturm mit Rutsche oder auch eine Schaukel für die Kleinen - das durchschnittliche Angebot auf einem Spielplatz eben. Das wird sich in den nächsten Monaten ändern.

