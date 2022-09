Das Stadtmauerfest ist eröffnet: Das ist am Samstag und Sonntag geboten

Das Mittelalter ist zurück in der ehemaligen Reichsstadt, das 14. Historische Stadtmauerfest in Nördlingen eröffnet. Am Samstag und Sonntag warten noch viele Höhepunkte.

Der feierlichen Eröffnung des 14. Historischen Stadtmauerfestes folgt das mittelalterliche Spektakel in den Gassen und Straßen Nördlingens. Die Besucherinnen und Besucher erwarten noch zwei ganze Tage der Ekstase, flankiert von Gelagen und Programm-Höhepunkten. Am Samstag und Sonntag wird jeweils bereits ab 11 Uhr die Rückkehr ins Mittelalter gefeiert – getreu dem Stadtmauerfest-Motto: "Eine Stadt erlebt ihre Geschichte."

Bereits am Freitag wartete das Stadtmauerfest mit allerlei Höhepunkten auf, Alexander Güntert als Herold empfing zur feierlichen Eröffnung am Marktplatz einige der beteiligten historischen Gruppen. Als Höhepunkt hieß Oberbürgermeister David Wittner die Gäste aus Nah und Fern willkommen und eröffnete das Stadtmauerfest mit dem Befehl zum dreifachen Salutschuss und den Worten: "Ich wünsche uns allen ein begeisterndes Fest, ein Fest in Frieden und Harmonie."

Heute beginnt in Nördlingen das Historische Stadtmauerfest, das die Stadt für drei Tage zurück ins Mittelalter versetzt. RN-Redakteur Maximilian Bosch stellt Oberbürgermeister David Wittner einige Fragen zum Auftakt. Video: Maximilian Bosch

Nach der Eröffnung führte das Dramatische Ensemble "Schelmuffskys wahrhaftige, kuriöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande auf", die auch an den beiden verbliebenen Tagen an der Kirche St. Georg zu bestaunen sein wird. Theaterstücke gibt es ohnehin nicht zu wenig, der Verein Alt Nördlingen lässt im Ochsenzwinger alte Stücke des mittelalterlichen Dichters und Meistersingers Hans Sachs wieder aufleben.

2000 Teilnehmer beim Festumzug auf dem Stadtmauerfest in Nördlingen

Aufleben lassen das Mittelalter natürlich auch am Samstag und Sonntag die zahlreichen Knechte, Kammerzofen, Lehnsherren und Hofdamen in den Lagern, die sich über die Straßen und Höfe der seinerzeit Freien Reichsstadt verteilen und das Herz des "Festes der Nördlinger" bilden. Auch der Historische Handwerkerhof am Weinmarkt ist einen Besuch wert, bei dem sich verschiedene traditionsreiche Handwerkerzünfte in lebenden Werkstätten präsentieren. Beim Rieser Markttreiben "anno dazumal" stellt sich zudem das Brauchtum mit bäuerlichem Handwerk von der Schäferei bis zum Rechenmacher in der Fußgängerzone vor.

Und was wäre ein Mittelalterfest ohne Gaukler, Narren und Dresseure? Die Akrobatik- und Musikgruppe "Entr'Act" begeistert mit dem Gänsehüter Pépiloué mit einer außergewöhnlichen Tierdressur am Samstag um 15.45 Uhr und Sonntag um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz. Am Samstagabend heizen wie am Freitag unter anderem der Feuergaukler Drakeley oder "Feuriosum" im Zuge der stimmungsvollen Nächte des Liedes und des Lichts auf verschiedenen Plätzen dem Publikum ein. Ebenfalls am Samstag feiern um 11 Uhr die frisch gebackenen Druckergesellen im Beck'schen Garten mit der Gautsch ihren Abschluss, ehe um 14 Uhr vom Berger Tor aus der große Brauchtums- und Folkloreumzug durch die Altstadt beginnt.

Am Sonnabend steht auch noch so manch weiterer Höhepunkte auf dem Plan: Die Historische Saupredigt mit Armenspeisung, die um 17 Uhr in der Kirche St. Georg zeremoniert wird. Am Abend findet zudem um 20 Uhr der Tanz auf dem Marktplatz mit Tänzen zum Mitmachen statt, unterstützt von der Historischen Tanzhausgesellschaft Nördlingen, der "Danserey Landshut", "Saltarello" und "I Pavoni".

Gebetsszene rundet das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen ab

Am Sonntag startet um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit Abendmahl in historischen Kostümen in der Kirche St. Georg, um 10.30 Uhr findet zudem ein Feierliches Hochamt mit Kanzelpredigt in St. Salvator statt, ebenfalls in historischen Gewändern. Um 13 Uhr startet dann der große Historische Festumzug mit mehr als 70 Gruppen und 2000 Teilnehmern. Als einer der Höhepunkte des gesamten Wochenendes führt der Zug vom Berger Tor über die Herrengasse und die Baldinger Staße zum Marktplatz und den Schäfflesmarkt. Von dort aus geht es zum Weinmarkt, zum Reimlinger Tor und über die Drehergasse und die Straße Bei den Kornschrannen bis zum Ziel am Baldinger Tor. Zwischendurch wird der Festumzug mit einer Ansprache von OB David Wittner am Marktplatz empfangen.

Abgerundet wird das 14. Historische Stadtmauerfest am Sonntag um 20 Uhr mit der Gebetsszene aus "Die arge Not von Nördlingen" von Hans Fischer, dem Dank an alle Beteiligten durch OB Wittner und dem Großen Zapfenstreich der Knaben- und Stadtkapelle Nördlingen. Der Abschluss wird auch live in die St.-Georgs-Kirche übertragen, Karten dafür gibt es ab 19 Uhr kostenlos am Eingang der Kirche (vom Obstmarkt kommend).

Am Samstag und Sonntag beginnen die Festzeiten jeweils um 11 Uhr, die Wachen öffnen um 9 Uhr die Tore. Für das "Pflasterzoll", also den Eintritt, müssen Besucherinnen und Besucher neun Euro berappen, Jugendliche bis 16 Jahre zahlen jeweils 4,50 Euro. Es gibt auch Wochenend-Einlassbänder für 16 Euro (Erwachsene) beziehungsweise sieben Euro (Jugendliche bis 16 Jahre). Kinder bis zu einer Größe von 1,30 Metern und Menschen mit Behinderung ab GdB 50 Prozent mit Nachweis haben freien Eintritt. Der Kauf eines Tickets berechtigt am Samstag und Sonntag außerdem zum kostenlosen Eintritt im Rieskrater-Museum, Stadtmuseum und Stadtmauermuseum.