Das THG Nördlingen beim Ehrenamtsempfang des Kultusministeriums

Alljährlich spricht das bayerische Kultusministerium ausgewählten Schulen seine Anerkennung für besonderes ehrenamtliches Engagement aus. Beim diesjährigen Empfang im Juni 2025 waren insgesamt 30 Schulen aus Schwaben, Ober- und Niederbayern zu einem feierlichen Empfang in die Allerheiligenhof-Kirche in die Münchner Residenz eingeladen, darunter auch eine fünfköpfige Delegation des THG Nördlingen. Das entscheidende Auswahlkriterium für das Nördlinger Gymnasium war das seit 2 Jahren eingeführte Schülerparlament. Sowohl die Kultusministerin Frau Anna Stolz als auch die Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Frau Gabi Schmidt dankten den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement und ihren Beitrag zu einer solidarischeren, gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft und ebenso den Lehrkräften, die tagtäglich mit Tatkraft und persönlicher Überzeugung die Jugendlichen in ihrem Einsatz für die Gemeinschaft unterstützen. Dr. Renate Rachidi

