Nördlingen

vor 2 Min.

Schließungen und Neueröffnungen: Das tut sich in der Nördlinger Innenstadt

Plus Das traditionsreiche Fachgeschäft Farben Hilkert gibt seine Filiale in Nördlingen auf. Die Modegeschäfte Zero und Lettenbauer sowie eine Salatbar eröffnen.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Das Fachgeschäft Farben Hilkert in der Löpsinger Straße gibt seine Filiale in Nördlingen zum 31. März auf. Farben Hilkert handelt in Nördlingen mit Farben und Tapeten und fertigt Mückengitter und Sonnenschutz nach Maß für Fenster an. Das Farbengeschäft wird an seinem zweiten Standort in Bopfingen weiterhin vertreten sein, wo das Familiengeschäft seine Wurzeln hat. Jochen Hilkert, der das Geschäft in Nördlingen leitet und alleine betreibt, wechselt dann zu seinem Bruder Lothar Hilkert in das Bopfinger Geschäft. Dort umfasst das ganze Team dann acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon mehrere Familienmitglieder sind. Auch darüber hinaus tut sich einiges in der Nördlinger Altstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen