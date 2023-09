Nördlingen

17:42 Uhr

Das übernächste Stadtmauerfest in Nördlingen soll ein Jahr früher stattfinden

Plus Der Rhythmus für das Stadtmauerfest geht eigentlich so: 2022, 2025, 2028 – doch das übernächste Fest könnte früher gefeiert werden. Was es damit auf sich hat.

Von Jan-Luc Treumann

Die Wartezeit ist lang, bis die Gewänder wieder herausgeholt und hergerichtet werden, bis wieder der Geruch der Lagerfeuer durch die Stadt weht – drei Jahre müssen die Nördlingerinnen und Nördlinger üblicherweise auf ihr Stadtmauerfest warten. Doch das übernächste Stadtmauerfest soll nicht 2028, sondern schon 2027 stattfinden, wenn es nach den Plänen des Nördlinger Oberbürgermeisters David Wittner geht. Wieso das?

Das schildert der OB im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Vorschlag hat er kürzlich im Gespräch mit dem Nördlinger Podcast "Laubgebläse mit Käse" fallen lassen – die Idee gebe es schon länger, sagt Wittner. Aktuell liege der Fokus auf der Planung des kommenden Stadtmauerfestes im Jahr 2025. Das Fest danach soll aber 2027 in Nördlingen gefeiert werden.

