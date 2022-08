Das war Nördlingens Beitrag zur Entdeckung Trojas

Im Stadtarchiv wurde jetzt eine besondere Federzeichnung eines Nördlingers entdeckt. Das Bild hatte einen entscheidenden Einfluss auf den berühmten Heinrich Schliemann.

"Troja und die Reichsstadt Nördlingen“ lautet der Titel eines der vielen Bücher aus der Bibliothek des Stadtarchivs. Die 1994 erschienene literaturwissenschaftliche Arbeit von Dr. Rainer Meisch beschäftigt sich mit einer Übersetzung des Troja-Epos aus dem Lateinischen ins Deutsche, die der Nördlinger Ratsherr Hans Mair Ende des 14. Jahrhunderts angefertigt hat. Mairs Übersetzung war seinerzeit ein beliebtes und einflussreiches Werk, herrschte doch der Gedanke vor, das Römische Reich gehe auf den nach Italien geflohenen trojanischen Prinzen Äneas zurück. Städte mit römischen Wurzeln wie Augsburg setzten sich dadurch in Bezug zu Troja, der sagenumwobenen Handelsmacht des Altertums mit ihrem Reichtum und ihren Tugenden. Und schließlich steht ja auch Nördlingen auf einer römischen Siedlung. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt zum Thema "Nördlingen und Troja“, der bisher wohl nur den wenigsten bekannt sein dürfte.

Der deutsche Kaufmann, Archäologe und Altertumsforscher Heinrich Schliemann. Foto: Peer Kugler

Sie hängt mit Heinrich Schliemann (1822-1890) zusammen, der das im 13. oder 12. Jahrhundert vor Christus untergegangene Troja 1870/73 wiederentdeckte. In seinen Erinnerungen berichtet er, dass der Anblick eines Bildes in Georg Ludwig Jerrers "Weltgeschichte für Kinder“ bereits im achten Lebensjahr für ihn zum Schlüsselerlebnis wurde.

Heinrich Schliemanns Vater war skeptisch

Es war eine Abbildung des brennenden Troja "mit seinen ungeheuren Mauern und dem Skäischen Thore, dem fliehenden Aeneas, der den Vater Anchises auf dem Rücken trägt und den kleinen Askanios an der Hand führt“. Dieses Bild brachte ihn zu der Überzeugung, dass so starke Mauern nicht spurlos verschwunden, sondern nur "unter dem Staub und Schutt von Jahrhunderten verborgen“ sein könnten. Sein Vater, so schreibt Schliemann, sei skeptisch gewesen, "aber ich blieb fest bei meiner Ansicht, und endlich kamen wir überein, dass ich dereinst Troja ausgraben sollte“.

Dieses Porträt von Johann Michael Voltz wurde von seinem Sohn Friedrich Voltz gemalt. Foto: Repro: Stadtarchiv

Der Zeichner dieser Abbildung war Johann Michael Voltz aus Nördlingen, einer der begabtesten und produktivsten Illustratoren seiner Zeit. Sein Gesamtwerk beläuft sich auf etwa 5000 Zeichnungen und Bilder, von denen er allein mehr als 2000 für den Campe-Verlag in Nürnberg angefertigt hat. Auch Jerrers "Weltgeschichte für Kinder“ ist 1819 bei Campe erschienen. Als Johann Michael Voltz 1817/18 den ersten Entwurf dafür fertigte, konnte er freilich nicht ahnen, dass von seinen zahlreichen Werken ausgerechnet "Trojas Zerstörung“ einmal besondere Bedeutung erlangen sollte.

Entwurf kam nun im Stadtarchiv zum Vorschein

Dieser erste, sehr wahrscheinlich in Nördlingen entstandene Entwurf kam nun im Stadtarchiv zum Vorschein. Es handelt sich dabei um eine lavierte Federzeichnung, 8,5 mal 13 Zentimeter groß. Die Augsburger Doktorandin Johanna Wurm, die derzeit im Stadtarchiv über Voltz recherchiert, erkannte das Motiv wieder. Im Vergleich zur gedruckten, in Kupfer gestochenen Fassung fällt auf, dass im Entwurf das brennende Troja im Hintergrund nur schemenhaft angedeutet ist und die Figuren noch nicht unheilschwanger in die Ferne blicken.

Das Grab der Familie von Johann Michael Voltz befindet sich auf dem Nördlinger Friedhof. Foto: Johannes Moosdiele-hitzler

Johann Michael Voltz wurde 1784 als Sohn eines Schullehrers in Nördlingen geboren. Seine Ausbildung zum Kunstmaler führte ihn ab 1801 nach Augsburg, München und Nürnberg. Sein Werk umfasst Genrebilder, Karikaturen, Historienbilder und vieles mehr. 1812 bis 1824 lebte und arbeitete er in Nördlingen, nach einem Intermezzo in Augsburg kehrte er 1827 "mehr aus besonderer Vorliebe als des Nutzens wegen“, wie er selbst schrieb, dauerhaft in seine Vaterstadt zurück. Er starb 1858 in seinem Haus am Brettermarkt 1.

Ein Teil des Nachlasses im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg

Seine Familie, aus der weitere bedeutende Maler hervorgingen, übergab einen großen Teil seines künstlerischen Nachlasses dem Stadtarchiv; ein weiterer Teil befindet sich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Noch in diesem Jahr wird an seinem Elternhaus in der Judengasse 10 eine Haustafel angebracht werden, um auch an dieser Stelle an einen großen Sohn Nördlingens zu erinnern.

In der Judengasse steht das Geburts- und Elternhaus von Johann Michael Voltz. Es ist sehr wahrscheinlich der Ort, wo der erste Entwurf von „Trojas Zerstörung“ entstanden ist Foto: Johannes Moosdiele-hitzler

Für die Wissenschaft mag dies alles in der Geschichte um Schliemann und Troja nur eine Fußnote sein. Aber die Nördlinger können mit Fug und Recht behaupten, dass der Grundimpuls, der schließlich zur Entdeckung Trojas führte, aus ihrer Stadt kam: In Person ihres Künstlertalents Johann Michael Voltz und seines wahrscheinlich in der Judengasse 10 geschaffenen Bildes, dessen Urfassung nicht etwa in einer hauptstädtischen Galerie, sondern noch immer innerhalb ihrer Mauern im Stadtarchiv verwahrt wird – und das ist auch gut so.