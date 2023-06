Nördlingen

Das Wetter hat der Nördlinger "Rekord-Mess'" in die Karten gespielt

Plus Die Stimmung, das Wetter, die Besucher und die Schausteller: Mess'-Organisator Daniel Wizinger zieht ein positives Fazit. Die Polizei ist auch zufrieden.

Von Nicolas Friese

Die Festzeltwirtin Petra Schöniger erzählt, dass der ein oder andere Rieser sich bei der Mess' im vergangenen Jahr gefragt habe, ob das Essensangebot im Festzelt vertrauenswürdig sei. "Dieses Jahr haben uns die Besucherinnen und Besucher mehr vertraut", sagte Schöniger schmunzelnd. Sie ist nicht die einzige, die mit einem guten Gefühl auf die diesjährige Mess' zurückschaut: Von allen Seiten kommen zufriedene Stimmen. Für manche war das größte Volksfest Nordschwabens in diesem Jahr sogar rekordverdächtig.

Wizinger: "Perfektes Volksfestwetter bei der Nördlinger Mess'"

Die Nördlinger Mess' ging am Herrenmontag zu Ende. Zehn Tage lang hatten Besucherinnen und Besucher ihren Weg auf die Kaiserwiese gefunden. Wie hoch die genaue Anzahl der Gäste gewesen sei, könne man nur schwer sagen, sagte der Mess'-Organisator Daniel Wizinger: "Wir zählen die Besucherinnen und Besucher nicht." Einer der Gründe, warum es so einen starken Andrang gegeben habe, war laut Wizinger, das perfekte Volksfestwetter. "Bei der diesjährigen Mess' hatten wir echt Glück mit dem Wetter", sagte er. "Selbst der Regen, der am Montagabend in Nördlingen eingetroffen war, änderte nichts an der Stimmung der Besucherinnen und Besucher." Zufrieden seien auch die Beschicker: Die langjährigen Markthändler würden teilweise sogar von einer Rekordmess' sprechen.

