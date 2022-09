Das will die neue Schulleiterin am Theodor-Heuss-Gymnasium erreichen

Plus Dr. Renate Rachidi leitet jetzt das THG in Nördlingen. Sie freut sich über die neue Aufgabe und hat zwei besondere Ziele.

Während der Corona-Pandemie ist Dr. Renate Rachidi im Ries viel Rad gefahren. Auf eines hat sie dabei immer Wert gelegt: Nie wollte sie die gleiche Strecke zweimal abfahren, lieber hat sie sich eine Rundroute ausgesucht: "Ich bin gerne neugierig und lerne auch gerne." Wahrscheinlich ist sie auch deshalb Lehrerin geworden. Und mit diesem Schuljahr sogar in einer besonderen Funktion: Rachidi ist die Nachfolgerin von Robert Böse am Theodor-Heuss-Gymnasium, sie war seine Stellvertreterin und leitet die Nördlinger Schule künftig. Zwei Dinge sind ihr besonders wichtig.